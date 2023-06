El temporal causa estragos en Cipolletti: baches y pozos dificultan el tránsito sobre la Ruta 151

Una postal se repite en cada temporal de lluvia. Un cúmulo de vehículos que circulan a baja velocidad esquivando pozos bajo el puente ferroviario de ruta 151 en el ingreso a Cipolletti. La municipalidad realizó arreglos de bacheo pero de nada sirve esta solución. Mientras tanto Di Tella y Vialidad Nacional discuten sobre quién tiene la responsabilidad de realizar la obra de bajamiento de la ruta. ¿Cuál es el conflicto?

Durante el fin de semana el tránsito en la zona del puente ferroviario en la intersección de Ruta 22 con Ruta 151 se volvió, una vez más, un problema para los conductores. Esto se debe a que cada vez que llueve los arreglos provisorios que realiza la municipalidad sobre los pozos de la calzada se deshacen.

“Los baches se van a seguir generando siempre que llueva porque están justo en la unión de la placa de hormigón (que elevó la calzada) y el asfalto. Cada vez que haya agua ese sector se va a carcomer y desgastar. La reparación que hicieron desde vialidad es mínima” explicaron desde obras públicas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el director de obras públicas Gustavo Zovich remarcó la importancia de comenzar con la obra de descenso de la calzada de Ruta 151 para que pueda volver a transitar el Tren del Valle, así como también para generar un tránsito más fluido.

“Dentro de los trabajos que Vialidad Nacional tiene que ejecutar de manera inmediata es la reparación integral de la Ruta 151 por debajo del puente ferroviario. Esta es una obra que como mínimo llevará seis meses” expresó Zovich. Esta demora en el inicio y periodo de la obra es lo que más tensión genera entre el ejecutivo de Cipolletti y Vialidad Nacional.

Tránsito por las rutas de Cipolletti: ¿Cuál es el conflicto entre Vialidad Nacional y Di Tella?

Los desacuerdos entre Vialidad Nacional y el municipio de Cipolletti continúan retrasando la llegada del servicio de tren de pasajeros a Cipolletti. El intendente Claudio Di Tella manifestó que por ahora no hay novedades acerca de la obra.

Explicó que desde el municipio están armando un modelo de convenio con el delegado patagónico de Vialidad Nacional para elevar la propuesta.

Este convenio que el municipio de Cipolletti impulsa incluye cuatro obras que Vialidad deberá realizar en la ciudad. La terminación del tramo 6 de la Ruta 22 como avenida urbana, el convenio para el corrimiento de las interferencias que hay en el puente ferrocarretero de Ruta 151, la remediación de la excircunvalación y el avance por la barda norte de la Ruta 22.

Pero, mientras no se resuelva el conflicto entre el organismo nacional y el municipio, o bien hasta que Cipolletti acceda a la solicitud de Vialidad Nacional de desviar el tránsito pesado con destino a Vaca Muerta a través de la zona de circunvalación y luego hacia el Tercer Puente, el proyecto no progresará y las obras no llegarán a la ciudad.