Sorprendido en plena fuga: detuvieron a un hombre que violentaba autos en el Circuito Chico de Bariloche

Cayó mientras intentaba robar autos en una de las zonas más turísticas de Bariloche. Foto: Policía de Río Negro.

Un hombre fue detenido este martes en Bariloche luego de ser sorprendido mientras violentaba vehículos estacionados en la zona del Circuito Chico. La rápida acción de la Policía impidió que concretara el robo de objetos del interior de los autos.

El procedimiento ocurrió cerca de las 13, cuando un móvil del destacamento Llao Llao —dependiente de la subcomisaría 55— realizaba tareas de prevención sobre la ruta Arturo Frondizi. Durante la recorrida, los uniformados advirtieron la presencia de un sujeto que, al notar la llegada del patrullero, intentó darse a la fuga.

La persecución duró apenas unos metros: los efectivos lograron alcanzarlo y reducirlo. En su huida, el hombre se había descartado de varios elementos que utilizaba para forzar cerraduras y romper vidrios de los vehículos.

Según informaron fuentes policiales, el detenido había alcanzado a violentar un auto de alquiler, aunque la intervención del personal impidió que se concretara el robo de pertenencias.

El hombre quedó imputado por robo en grado de tentativa

El individuo fue trasladado a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones por robo en grado de tentativa. Además, personal de Criminalística secuestró las herramientas utilizadas para cometer los ilícitos.

La Policía destacó que el hecho fue resultado de las recorridas preventivas que se realizan de forma permanente en distintos puntos turísticos de Bariloche, especialmente en áreas como el Circuito Chico, muy transitadas por visitantes y vecinos.