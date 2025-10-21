Cruces ilegales desde Chile a Neuquén: así cayó una banda dedicada al traslado de personas y contrabando

Una compleja investigación de Gendarmería Nacional permitió desarticular una organización trasnacional dedicada al tráfico ilegal de personas y al contrabando de mercadería desde Chile hacia distintas localidades de Neuquén. El operativo culminó con allanamientos en Neuquén capital, Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé, donde se secuestraron celulares, vehículos, municiones, droga y artículos electrónicos.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron impedir que una mujer mayor de edad y dos menores de nacionalidad chilena fueran trasladadas ilegalmente hacia Villa Pehuenia. A partir de ese hecho, la Fiscalía Descentralizada de Zapala dispuso seis allanamientos simultáneos que permitieron desarticular parte de la estructura criminal.

Ocho meses de investigación y vigilancia telefónica

La investigación se extendió durante ocho meses, con el análisis de las comunicaciones telefónicas de los integrantes de la banda. Los investigadores lograron determinar que la organización operaba desde ambos lados de la frontera, realizando maniobras de tráfico de personas y transporte de mercadería de contrabando, especialmente productos electrónicos y cigarrillos.

El seguimiento permitió detectar que, en horas de la madrugada, los sospechosos se movilizaban en un vehículo Nissan por la Ruta Provincial 13, intentando concretar el traslado ilegal de personas hacia territorio argentino.

Allanamientos y secuestros en distintas localidades

La intervención de la Fiscalía derivó en seis órdenes de allanamiento que se concretaron con la participación de los Escuadrones 68 “Comahue”, 32 “Aluminé”, 31 “Las Lajas – Gendarme Juan Carlos Treppo”, y la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Neuquén”.

En los domicilios inspeccionados, los gendarmes secuestraron 293 paquetes y cigarrillos electrónicos, 25 teléfonos celulares, 46 municiones, un vehículo, 13 gramos de cocaína, prendas de vestir, mercadería del rubro electrónico y cuadernos con anotaciones consideradas clave para la causa.

Tres detenidos y extradiciones

Tres personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia Federal, entre ellas dos ciudadanos chilenos que registraban pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Garantías de Arica.

Los implicados fueron trasladados al Centro de Frontera «Pino Hachado», donde se verificó su situación migratoria. En virtud de lo establecido por el artículo 116 de la Ley 25.871 de Migraciones y la Ley 22.415 del Código Aduanero, los extranjeros serán extraditados a su país de origen.

La causa sigue en investigación bajo la órbita de la Fiscalía de Zapala, mientras se profundizan las tareas para determinar la estructura completa de la red trasnacional desarticulada.