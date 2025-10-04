Tensión en el centro de Roca: se montó un gran operativo policial y hubo restricciones en el tránsito

Cerca de las 10 de este sábado se registró un gran operativo policial entre las calles 9 de Julio y Sarmiento por el cual estuvo interrumpido el tránsito durante casi dos horas. El momento de tensión se produjo debido a que los efectivos intentaban demorar a una persona que estaba fuera de control.

La situación se desencadenó alrededor de las 9.30 debido a un hombre de aproximadamente 50 años que se encontraba alterado y amenazaba con lastimarse así mismo.

Los efectivos de la comisaría Tercera arribaron al sitio y tras solicitar ayuda de personal de salud, mantuvieron una charla con el hombre para evitar el intento de suicidio.

Después de casi dos horas, el personal logró actuar y redujeron al hombre que tras ser demorado, fue trasladado en ambulancia hacia el hospital local.

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.