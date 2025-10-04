Grave accidente en Neuquén: perdió el control de su moto, cayó y terminó hospitalizado

Durante las primeras horas de este sábado se registró un grave accidente en Neuquén. Un joven que circulaba en moto, perdió el control y cayó. Debido al fuerte impacto fue trasladado al hospital.

Cómo fue el grave accidente en Neuquén:

El siniestro se registró minutos después de las 8 en las calles Bejarano y 12 de Septiembre. Según la información brindada por la Policía de Neuquén a Diario RÍO NEGRO el protagonista fue un joven motociclista de 23 años.

Detallaron que el mismo circulaba en su moto por la calle 12 de Septiembre en sentido este cuando al llegar a la intersección con calle Bejarano, por motivos que se desconocen, perdió el control y derrapó hasta caer.

Producto del siniestro intervino personal del SIEN, quien se encargó de trasladar al hombre al hospital Regional. Por el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones.