Preocupación en Las Grutas: buscan a un hombre de 68 años que desapareció tras dejar una carta

La desaparición de un hombre de 68 años en Las Grutas está generando gran preocupación. El hombre identificado como Ricardo Barragán fue visto por última vez hace una semana y su familia denunció que cuando fueron a verlo a la casa, encontraron una carta. La Policía montó un operativo de rastrillaje por tierra mientras Prefectura lo busca en el mar. Piden colaboración para encontrarlo cuanto antes.

El comisario Gustavo Rodríguez confirmó a Diario RÍO NEGRO la búsqueda y detalló que la desaparición fue denunciada por quien sería la esposa de Ricardo Barragán.

La mujer que vive en Cipolletti declaró que el hombre vive hace seis años en Las Grutas y que perdió contacto Barragán el jueves 25 de septiembre. Según lo detallado la última comunicación fue a las 16.31 mediante Whatsapp y en dicha oportunidad el hombre le manifestó que «tenía los pies muy hinchados» razón por la cual «no podía caminar bien».

Barragán le dijo que «se iba a quedar todo el día acostado en la cama», sin embargo horas más tarde cuando la señora intentó retomar la comunicación, este no respondió. La preocupación creció cuando al pasar los días, no logró contactarlo nunca más y por ello le pidió a tres personas conocidas que se acerquen a la casa del hombre para verificar si se encontraba bien, pero no lograron hallarlo.

Qué decía la carta que dejó el hombre antes de su desaparición

Debido a esta situación la mujer viajó hasta las villa balnearia y junto a su hijo arribaron al domicilio. Al ingresar encontraron el celular de Barragán y una carta escrita a mano donde el hombre manifestaba que se le hacía «muy difícil» estar «con las piernas tan hinchadas», al parecer padecía una enfermedad y su situación se estaba agravando.

En la misma carta el hombre contó que hace un tiempo había comprado «un pequeño bote inflable» y había tomado la decisión de irse a la playa «con pleamar y viento norte».

Con esta información recolectada, las autoridades policiales lanzaron un pedido de búsqueda y montaron un operativo de rastrillaje. El comisario detalló que están recorriendo los sectores que el hombre solía frecuentar y Prefectura se centró en hacer revisiones por el mar.