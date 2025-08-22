Trasladan desde Chile a un acusado de femicidio en Chubut: estaba en Chiloé y lo cruzaron por Cardenal Samoré

Cruzan desde Chile a un acusado de femicidio en Chubut: estaba en Chiloé y lo trasladaron por Cardenal Samoré

En un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad de Argentina y Chile, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron la extradición de un ciudadano argentino de 29 años, acusado de femicidio y sobre quien pesaba un pedido de captura internacional. El procedimiento contó con la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El hecho que originó la causa ocurrió en 2023 en la provincia de Chubut, donde el imputado, en medio de una discusión con su pareja, la roció con combustible y la prendió fuego, provocándole graves quemaduras que terminaron con su vida.

La investigación estuvo a cargo de la Agencia de Abuso Sexual y Violencia de Género de la Fiscalía de Esquel, dirigida por la fiscal Rafaella Riccono, quien imputó al agresor y ordenó su detención. En ese marco, el acusado cumplía prisión domiciliaria, hasta que logró fugarse.

Tras su escape, la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA inició un amplio operativo de rastreo. Las pesquisas determinaron que el prófugo había cruzado a Chile por un paso no habilitado y se ocultaba en la propiedad de su hermano, en la región de Los Lagos.

Un pedido de captura internacional recaía sobre el hombre de 29 años.

En paralelo, se emitió una Notificación Roja de Interpol que permitió a la Oficina Central Nacional (OCN) de Santiago localizarlo en la localidad de Castro, Isla de Chiloé, donde finalmente fue detenido.

Posteriormente, y con la aprobación formal de la solicitud de extradición, agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Esquel de la PFA se trasladaron al Paso Fronterizo Cardenal Antonio Samoré, que conecta Villa La Angostura (Argentina) con Entre Lagos (Chile), para hacerse cargo de su custodia y trasladarlo nuevamente al país.

El detenido quedó a disposición de la Oficina Judicial de Esquel, bajo la órbita del juez penal Jorge Novarino, acusado de “homicidio agravado por el vínculo, cometido en contexto de violencia de género”. Ahora, deberá enfrentar la continuidad del proceso judicial en la provincia de Chubut.