Revocan la “pena natural” otorgada a la mujer que luego chocó y mató a Elizabeth Martínez en la Ruta 7

Revocan la “pena natural” otorgada a la mujer que luego chocó y mató a Elizabeth Martínez en la Ruta

El Ministerio Público Fiscal (MPF) resolvió revocar el beneficio de la “pena natural” otorgado a una mujer que había protagonizado un accidente vial junto a su hijo en la Ruta Provincial 7, luego de que volviera a estar involucrada en un hecho de tránsito que terminó con la muerte de Elizabeth Martínez una motociclista de 53 años.

La decisión fue adoptada el 12 de agosto por la fiscal del caso, Lucrecia Sola, quien señaló que la imputada “lejos de modificar sus conductas a la hora de circular a bordo de un vehículo, continuó conduciéndose de manera imprudente y antirreglamentaria”.

El nuevo episodio, ocurrido el 1 de agosto, derivó en la imputación de la mujer por homicidio culposo agravado, tras cruzar un semáforo en rojo en la Ruta Provincial 7 y provocar la muerte de Martínez.

La “pena natural” había sido aplicada por un hecho previo, ocurrido el 24 de junio de 2024, cuando la conductora perdió el control de su vehículo en la misma ruta, chocó contra un poste de alumbrado y resultó lesionada junto a su hijo, quien viajaba en una silla infantil mal asegurada.

En esa oportunidad, circulaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, pero al no registrar antecedentes ni conductas violentas hacia su hijo, se consideró que las graves lesiones sufridas eran sanción suficiente.

Sin embargo, tras el nuevo siniestro fatal, la fiscalía dejó sin efecto ese criterio y solicitó una audiencia de formulación de cargos para avanzar en el proceso penal.

Detención, extradición y un adverso presente procesal

La Policía la detuvo en Cipolletti el miércoles a la joven imputada por el accidente en el que perdió la vida la motociclista Elizabeth Martínez, ocurrido sobre la Ruta 7. La medida fue ordenada a pedido de la fiscal de Neuquén, Guadalupe Inaudi, quien argumentó que los riesgos procesales se habían incrementado desde la formulación de cargos.

La investigación estuvo a cargo de la División Tránsito Centenario, que logró localizar a la acusada en una vivienda de la ciudad rionegrina. Ahora será la Justicia de Río Negro la que deberá resolver el pedido de extradición para que la detenida pueda ser presentada ante los tribunales neuquinos. El procedimiento debe cumplirse en un plazo máximo de diez días.

El arresto se concretó durante un allanamiento en una casa del barrio Almirante Brown, y la mujer quedó alojada en la Subcomisaría 68, en el Distrito Vecinal Norte (DVN).

Finalmente, en la mañana de este jueves se confirmó que la Justicia neuquina formalizó la solicitud de extradición, lo que aceleró los pasos administrativos necesarios para concretar el traslado de la imputada. Algo que se concretaría en las próximas horas.

El último antecedente que la compromete

Pocos días antes de ser detenida, la mujer fue vista en Centenario, donde viajaba como acompañante en un vehículo manejado por un hombre que se encontraba alcoholizado.

La situación generó enojo entre los vecinos, que al reconocerla la increparon y agredieron, responsabilizándola tanto por la muerte de Elizabeth Martínez como por el siniestro en el que su hijo sufrió lesiones.