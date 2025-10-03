Triple femicidio: Matías Ozorio, el segundo de «Pequeño J» se negó a declarar y complica la causa

Matías Ozorio, señalado como coautor del triple crimen junto a Tomy Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, arribó al aeropuerto de El Palomar cerca de la medianoche de este viernes. El acusado fue trasladado desde Lima en un avión de la Fuerza Aérea Argentina y bajo fuerte custodia de agentes de Interpol, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Bonaerense.

El fiscal de Homicidios Adrián Arribas esperaba a Ozorio este viernes por la mañana para tomarle declaración indagatoria. Sin embargo, la audiencia, que se extendió por unos 40 minutos, concluyó sin respuesta alguna, ya que el detenido se negó a declarar.

Tras esa negativa, Ozorio quedó con la representación de una defensora oficial, quien llevará adelante su estrategia legal durante el proceso judicial.

Para los investigadores, Ozorio es el coautor del asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el imputado eligió no hablar en esta primera instancia procesal.

Pedido de extradición de “Pequeño J”

A diferencia de Ozorio, que fue expulsado de Perú, el presunto líder de la organización, “Pequeño J”, deberá enfrentar un proceso de extradición. Ambos fueron capturados el miércoles pasado, en un operativo de la Policía Nacional del Perú, con información proporcionada por la Bonaerense en el marco de una investigación conjunta.

Valverde Victoriano permanece detenido en una comisaría de la ciudad peruana de Chilca. Fue encontrado escondido en un camión, pero quedó al descubierto durante un control de tránsito derivado de una manifestación social.

Tras su detención, el Estado argentino inició las diligencias necesarias para formalizar el pedido de extradición. El trámite puede demorar hasta 60 días y debe atravesar las instancias de las cancillerías de ambos países, así como la Corte Suprema de Perú, que tendrá la última palabra sobre el traslado del detenido, nacido en Trujillo.

Apertura de celulares

Fuentes judiciales confirmaron que este sábado se procederá a la apertura de los celulares de los siete detenidos capturados antes que Ozorio y “Pequeño J”.

Los datos extraídos serán fundamentales para reconstruir lo ocurrido la noche del triple crimen y, al mismo tiempo, definir roles y jerarquías dentro de lo que se sospecha es una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

Para el procedimiento se utilizará la herramienta “Cellebrite Premium”, considerada una de las más avanzadas en el acceso a dispositivos móviles de alta gama. Esta tecnología permite obtener evidencia digital incluso de áreas protegidas como carpetas seguras y contenedores de llaves.

La expectativa de los investigadores es que los resultados de este peritaje permitan profundizar las líneas de la causa y avanzar en la identificación de responsables dentro de la banda que habría participado del asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.