Un allanamiento por amenazas en Cinco Saltos destapó un arsenal con seis armas y más de 200 municiones

La Policía de Río Negro secuestró seis armas y más de 230 municiones durante un allanamiento en una vivienda de Cinco Saltos.

La Policía de Río Negro realizó un importante operativo en Cinco Saltos que permitió secuestrar un verdadero arsenal en el marco de una investigación por amenazas calificadas con arma de fuego. El allanamiento, encabezado por personal de la comisaría 7, se concretó en una vivienda de la calle Paraná al 700 y contó con la participación del grupo especial COER.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento fue resultado de una serie de tareas de investigación y seguimiento que permitieron identificar el domicilio desde donde se habrían originado las amenazas. Con la autorización judicial correspondiente, el equipo operativo ingresó a la propiedad y encontró una gran cantidad de armamento y municiones de distintos calibres.

Seis armas y más de 230 municiones

En el interior del inmueble, los efectivos hallaron seis armas de fuego: una pistola calibre 45 modelo 1911, una carabina calibre 22 con cargador, dos revólveres de distintos calibres, una escopeta recortada calibre 12 y otra carabina larga. También se encontraron más de 230 municiones de diversos calibres (22, 32, 38, 9mm, 12mm, 28mm, 36mm y 7.62×51), además de un cargador completo y una vaina servida.

Todo el material fue debidamente embalado y trasladado para su peritaje balístico, con el fin de determinar si alguna de las armas fue utilizada en otros hechos delictivos. El operativo se extendió por más de tres horas y permitió además asegurar elementos de prueba que podrían resultar fundamentales para el avance de la causa.

Investigación y seguimiento judicial

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que continuará con las diligencias tendientes a establecer la procedencia y legalidad del armamento. Según las primeras hipótesis, se busca determinar si las armas fueron adquiridas de forma irregular o si formaban parte de un circuito de comercialización ilícita.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro destacaron la labor coordinada entre las áreas de investigación, la Comisaría 7° y el grupo COER, subrayando que este tipo de procedimientos refuerzan el trabajo preventivo de la Policía en delitos vinculados al uso indebido de armas de fuego.