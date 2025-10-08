Detuvieron a otros dos hombres por el crimen del joven en Centenario: los imputarán este jueves

La investigación por el asesinato de Mauricio Adán Islas, de 26 años, en Centenario continúa avanzando con nuevas detenciones que sucedieron este miércoles.

La Policía de Neuquén arrestó a dos hombres sospechados de participar en el ataque, ocurrido en plena vía pública durante la madrugada del lunes. Con estas detenciones, ya son tres las personas bajo custodia judicial.

Los nuevos arrestados se suman a una mujer que había sido aprehendida el martes junto a otro sujeto, quien luego recuperó la libertad por falta de elementos en su contra.

Fuentes judiciales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que los dos hombres detenidos serán imputados este jueves junto a la mujer, en una audiencia ante la Fiscalía de Homicidios que conduce Andrés Azar.

Ambos sujetos se habrían entregado voluntariamente, en tanto que la mujer intentó fugarse antes de ser capturada por la policía.

Qué se sabe del crimen de Centenario

El violento hecho ocurrió en la zona de las calles Nicaragua y Panamá, cerca de las peatonales del centro de Centenario.

Allí, el joven fue atacado y recibió múltiples puñaladas en el abdomen, durante una pelea que habría comenzado por una discusión menor.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde murió horas después a causa de las graves lesiones que le provocaron una rápida pérdida de sangre.

Uno de los elementos más relevantes para la investigación es un video de una cámara de seguridad del Banco Provincia de Neuquén (BPN) ubicada a pocos metros del hecho y que captó el momento del ataque.

En las imágenes se observa a varios individuos agrediendo a la víctima en lo que habría sido una pelea grupal.

En concreto, la filmación toma a Islas corriendo herido, luego es alcanzado por dos hombres y una tercera persona lo atacó varias veces con un cuchillo.

Fiscalía investiga si un grave delito previo por el cual Mauricio Adán Islas estaba imputado tuvo relación con su violenta muerte.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Homicidios de Neuquén, en coordinación con las áreas técnicas y operativas de la Policía provincial.