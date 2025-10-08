Los detalles de la búsqueda de Azul en Neuquén: antenas telefónicas, cámaras de seguridad y turnos médicos. Foto: Oscar Livera

La desaparición de Azul Mía Natasha Semeñenko, de 49 años, continúa generando preocupación y desconcierto en Neuquén. A más de dos semanas de su último contacto, los investigadores siguen sin poder determinar qué ocurrió con la trabajadora del Centro de Atención a la Víctima, cuyo rastro se perdió el pasado 24 de septiembre. El caso, que mantiene en vilo a familiares, compañeros y a toda la comunidad, avanza con numerosas medidas de investigación, aunque ninguna ha aportado por ahora un indicio certero sobre su paradero. ¿Qué se hizo hasta el momento? Diario RÍO NEGRO reconstruyó detalles de la búsqueda.

No fue una, fueron dos antenas

La última conexión del celular se registró el 25 de septiembre, a las 04:34 de la madrugada, y fue captada por dos antenas del barrio Confluencia, ambas orientadas hacia el río Limay. Esa localización permitió a la Policía trazar un perímetro de búsqueda que, hasta el momento, no ha arrojado resultados positivos.

En la zona trabajan equipos de búsqueda y rescate integrados por efectivos policiales, personal de Bomberos, buzos, canes adiestrados y agentes montados. Los rastrillajes se concentran en la laguna Paimún, la ribera del río Limay, la península Hiroki y sectores del paseo costero, donde las labores se repiten día a día.

A pesar de los esfuerzos, todas las inspecciones realizadas hasta ahora arrojaron resultados negativos. Ninguna de las áreas relevadas mostró indicios que permitan ubicar a Azul o a sus pertenencias personales.

Las cámaras no filmaron a Azul

Uno de los datos más recientes y significativos del caso surgió a partir del análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde se detectó la última señal del teléfono celular de Azul. De acuerdo con fuentes a las que accedió este diario, las imágenes no muestran a la mujer.

La fiscalía, que dirige Andrés Azar, a cargo de la investigación, dispuso el secuestro de registros fílmicos domiciliarios y comerciales cercanos al punto. Los videos aún están siendo analizados, pero las primeras revisiones no revelaron la presencia de Azul en la zona ni movimientos sospechosos.

Para los investigadores, este hallazgo resulta clave y podría abrirle el camino a nuevas hipótesis sobre las circunstancias de su desaparición.

Mientras tanto, la fiscalía continúa con los rastreos de contactos telefónicos de los días previos al 24 de septiembre, en coordinación con distintas empresas de telefonía, para determinar con quiénes se comunicó Azul antes de perderse su rastro.

Azul no habría salido de Neuquén, ni del país en colectivo

La búsqueda también se extendió fuera de Neuquén. A pedido del Ministerio Público Fiscal, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó que no existen registros de viajes en transporte de media o larga distancia realizados por la mujer.

Del mismo modo, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Azul no registra salidas del país, descartando por el momento la hipótesis de una partida voluntaria al extranjero.

Azul tenía previsto ir al médico en los próximos días

En el ámbito sanitario, se verificó que Azul fue atendida por consultorio en el Hospital Castro Rendón, aunque no se presentó a otras dos citas médicas que tenía programadas para el 26 de septiembre y el 1 de octubre, es decir, después de su desaparición.

Un dato que no es pasado por alto y que refuerza la teoría de que la mujer no tenía planificado salir de Neuquén, al menos en un periodo corto.

Actividad digital y financiera

Otro punto de análisis es su actividad digital y financiera. Según pudo confirmar este medio, no se registran movimientos bancarios en sus cuentas desde el 23 de septiembre, dos días antes de su desaparición.

Además, en su lugar de trabajo se secuestró una notebook personal, la cual fue remitida a la División de Análisis Forense Informático para la extracción y examen de datos que puedan aportar pistas sobre sus últimos movimientos o comunicaciones.

Neuquén sigue buscando a Luciana Muñoz

La búsqueda de Azul Mía Natasha Semeñenko continúa sin descanso. En cada operativo, los investigadores insisten en que ninguna hipótesis está descartada, mientras la comunidad neuquina sigue reclamando en las calles una respuesta que permita esclarecer el enigma de su desaparición.

El caso remite a la búsqueda de Luciana Muñoz, desaparecida desde el 13 de julio de 2024. La joven de 20 años de Gran Neuquén de la que nada se sabe desde entonces. El equipo policial y fiscal que investiga la su paradero, es el mismo que está a cargo de dar con Azul.

Cómo es Azul

Azul Mía Natasha Semeñenko tiene 49 años, mide 1,73 metros, es delgada, de tez blanca y cabello pelirrojo a la altura de los hombros. Al momento de su desaparición vestía remera y pantalón blanco tipo chupín y se movilizaba en una bicicleta rodado 29 color flúor.

Cualquier información que pueda ayudar a encontrarla puede comunicarse de manera anónima y gratuita al 101, disponible las 24 horas.