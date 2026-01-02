Un taxista circulaba alcoholizado por la Ruta 22, intentó escapar y terminó detenido en Allen

El taxista intendó darse de fuga en el acceso de Allen por Ruta 22 (Foto: Policía de Río Negro)

El hecho ocurrió el jueves 1 en la Ruta Nacional 22, a la altura de Allen, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial intervino tras recibir el aviso de un transeúnte. Según se informó, la persona alertó que un taxista circulaba por la zona mientras consumía bebidas alcohólicas.

Taxista alcoholizado en Ruta 22: fue denunciado por un transeúnte

Ante la denuncia, los efectivos iniciaron un operativo de control y lograron ubicar el vehículo señalado. Al advertir la presencia policial, el conductor intentó desviar su recorrido e ingresar al sector urbano a través de una estación de servicio, donde finalmente fue interceptado.

Una vez detenido, el personal procedió a realizar el test de alcoholemia correspondiente. El examen arrojó resultado positivo.

Tras el resultado e intento de escape, el efectivo policial avanzó con la retención preventiva del vehículo y de la licencia de conducir del taxista, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente para estos casos. Intervino personal de tránsito, que continuó con las actuaciones administrativas.

El personal de Seguridad Vial reiteró la vigencia la norma de Alcohol Cero con el aviso: «Si tomás alcohol, no manejes. Designa un conducto o usá transporte público«.