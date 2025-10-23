Vuelco en Ruta 3 camino a Viedma: hay cinco heridos, son de Neuquén

El accidente se registró en la zona de chacras, a pocos kilómetros de la capital. Foto: gentileza.

Cinco jóvenes oriundos de Neuquén sufrieron heridas de distintas consideración tras un vuelco ocurrido en la mañana de este jueves a pocos kilómetros de Viedma y son atendidos en el hospital Artémides Zatti, con pronósticos reservados pero fuera de peligro.

El accidente se registró en la ruta Nacional N° 3, a la altura del Camino N° 4 de la zona de chacras del Idevi, con el vuelco de una camioneta Toyota, con cinco ocupantes abordo que fueron atendidos en el lugar por personal del Siarme y del hospital viedmense.

Según se indicó los jóvenes partieron desde Neuquén y se dirigían a Bahía San Blas, a 100 kilómetros de la capital rionegrina, para disfrutar de unas jornadas de pesca.

La policía provincial identificó a los heridos como Marcos Aristo, Brian Aristo, Franco Castillo, Brisa Senza y Julieta Mellado quienes fueron trasladados al hospital Zatti con distintas lesiones.

En el lugar del accidente trabajó el Gabinete de Criminalística de la policía provincial y se dio intervención al fiscal Guillermo Ortiz en caso que sea necesario iniciar actuaciones judiciales.