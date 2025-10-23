ESCUCHÁ RN RADIO
Policiales

Vuelco en Ruta 3 camino a Viedma: hay cinco heridos, son de Neuquén

Están fuera de peligro, según las primeras informaciones oficiales. El destino final del viaje era Bahía San Blas.

Redacción

Por Redacción

El accidente se registró en la zona de chacras, a pocos kilómetros de la capital. Foto: gentileza.

Cinco jóvenes oriundos de Neuquén sufrieron heridas de distintas consideración tras un vuelco ocurrido en la mañana de este jueves a pocos kilómetros de Viedma y son atendidos en el hospital Artémides Zatti, con pronósticos reservados pero fuera de peligro.

El accidente se registró en la ruta Nacional N° 3, a la altura del Camino N° 4 de la zona de chacras del Idevi, con el vuelco de una camioneta Toyota, con cinco ocupantes abordo que fueron atendidos en el lugar por personal del Siarme y del hospital viedmense.

Según se indicó los jóvenes partieron desde Neuquén y se dirigían a Bahía San Blas, a 100 kilómetros de la capital rionegrina, para disfrutar de unas jornadas de pesca.

La policía provincial identificó a los heridos como Marcos Aristo, Brian Aristo, Franco Castillo, Brisa Senza y Julieta Mellado quienes fueron trasladados al hospital Zatti con distintas lesiones.

En el lugar del accidente trabajó el Gabinete de Criminalística de la policía provincial y se dio intervención al fiscal Guillermo Ortiz en caso que sea necesario iniciar actuaciones judiciales.


Temas

Accidente vial

Neuquén

Río Negro

Viedma

vuelco

