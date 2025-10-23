Identificaron el cuerpo hallado en el río Neuquén: era el hombre que había desaparecido en El Chañar tras arrojarse al agua

El 21 de octubre, mientras se realizaba un rastrillaje para dar con un hombre que había sido arrastrado por el río Neuquén, los efectivos hallaron un cuerpo. Tras el hallazgo, la Fiscalía decidió resguardar la identidad y realizarle una autopsia, fue así que este jueves se confirmó que, efectivamente, era Victor Hugo Plaza.

La autopsia sobre el cuerpo se llevó a cabo el miércoles cerca del mediodía, pero durante las primeras horas de este jueves se revelaron los resultados. Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el mismo pertenecía a Victor Hugo Plaza, el hombre de 44 años que había desaparecido el lunes por la tarde en El Chañar cuando se arrojó al río Neuquén.

Su cuerpo se halló el martes por la tarde en un sector de difícil acceso, a la altura de la Picada 2 «conocido como Puesto Salamanca». Ese día las autoridades decidieron no revelar la identidad, pero adelantaron que cumplía con las características de la persona que estaban buscando.

Desde la Fiscalía resaltaron que de acuerdo al análisis que se le realizó al cuerpo pudieron determinar que murió por «asfixia por sumersión» y descartaron lesiones. Debido a que la autopsia culminó, el hombre fue entregado a su familia.

La búsqueda de Victor Hugo Plaza en El Chañar

La desaparición del hombre se alertó el lunes a las 17, aproximadamente. Según la información que brindó el comisario Emilio Díaz, a RADIO RÍO NEGRO, el hombre de 44 años se encontraba con sus amigos en el sector de piletones y se arrojó para cruzarlo, pero no volvió a salir a la superficie.

Victor Hugo Plaza

Victor Hugo Plaza, era oriundo de Salto y había llegado a la región en enero para quedarse en lo de su familia. Estaba esperando a que inicie la temporada de cosecha.

El comisario que estuvo a cargo de la búsqueda resaltó que la zona donde se arrojó el hombre no es una zona habilitada, es un lugar que comúnmente se utiliza por los residentes para pasar la tarde, pero se sabe que es un lugar peligroso ya que es «un sector de pozones».