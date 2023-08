Una hora después del crimen de Morena, una situación similar se vivió en Cipolletti

La inseguridad en Cipolletti no da tregua: una mujer se dirigía a trabajar en bicicleta cuando fue embestida por una moto. Al intentar levantarse, la amenazaron y se llevaron su rodado. El hecho ocurrió a las 6.30 de la mañana ayer. Una hora después, pero en Lanús, cuando Morena Domínguez, de 11 años, fue asaltada y dos horas después murió por un «fuerte golpe abdominal» que le provocó una hemorragia interna.

Morena murió luego de ser víctima de un asalto cometido por motochorros que la golpearon para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando al colegio en el partido bonaerense de Lanús, informaron fuentes policiales y judiciales. En Cipolletti, una hora antes del ataque a la niña, se producía un robo similar. La víctima aseguró: «casi me parto la cabeza».

Según detalló la mujer, el hecho ocurrió alrededor de las 6 y media cuando se dirigía a su trabajo en el hospital de Cipolletti. «Iba por calle Arenales y al pasar la intersección con Esmeralda, dos masculinos se aproximan rápidamente con una moto 110 y en el intento de esquivarlos me chocan fuerte tirándome al suelo«, describió.

Relató que a partir del choque, golpeó su cabeza y parte del lado derecho de su cuerpo. Describió que al intentar reincorporarse, fue amenazada por estos hombres que le robaron su bicicleta. «Traté de pararme pero me amenazaron diciéndome «quedate ahí» y no pude hacer mas nada, en ese momento trató de ayudarme un señor vendedor de diario, pero mucho no pudimos hacer», lamentó.

Marcharán en Cipolletti por el crimen de Morena, la nena asesinada en Lanús

Vecinos y comerciantes de Cipolletti convocaron a una marcha este fin de semana para pedir exigir seguridad. Indicaron que la marcha se realizará en memoria de Morena y para pedir por seguridad. La actividad se realizará el sábado 12 de agosto a las 12:30 en plaza San Martín de Cipolletti ubicada en calle Roca y España.

“El Alto Valle de Río Negro y Neuquén acompaña y se solidariza con la familia de Morena. Caminemos en silencio, con respeto profundo por todas las víctimas pidiendo seguridad y paz”, manifestaron en la convocatoria.

Quién era Morena Domínguez

Morena Domínguez falleció por un «fuerte golpe abdominal» que le provocó una hemorragia interna. luego de ser víctima de un asalto cometido por motochorros que la golpearon para robarle.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 del miércoles, cuando la niña fue asaltada en momentos en que llegaba a la escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3500, de la localidad de Villa Diamante, en el partido de Lanús.

Fuentes policiales indicaron que, en la caída, la chica se golpeó en la cabeza.

Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al hospital Evita, donde falleció. El asesinato fue perpetrado por dos hombres mayores de edad, que ya están detenidos.