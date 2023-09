VIDEO | Increíble persecución en Barracas: robó una camioneta, chocó 3 autos y atropelló a una mujer

Una camioneta que huía a toda velocidad de la Policía atropelló e hirió a una mujer en el barrio porteño de Barracas. Además, en la fuga, el asaltante chocó tres autos.

El episodio, que quedó registrado por una cámara de seguridad, comenzó el lunes por la noche en la intersección de las calles Brasil y Rivadavia, en el partido de Gerli en la zona sur del conurbano bonaerense, cuando una pareja llegó, a bordo de una camioneta Ram 1500 a un comercio de autopartes.

En ese momento, al menos un delincuente los amenazó con un arma y les robó el vehículo en el que había 500 mil pesos que la pareja llevaba para comprar un repuesto.

Tras el robo, el asaltante huyó unos cuatro kilómetros con la Ram en dirección a Barracas, donde fue detectado en la calle Feijóo al 1200 por agentes de la Policía porteña, que habían sido alertados del robo.

Así, un efectivo a bordo de cuatriciclo comenzó a perseguir a la camioneta por la calle Alvarado, donde el vehículo chocó contra un Renault Scenic y le provocó heridas a su conductor.

Sin embargo, el ladrón continuó su huida hasta la intersección de las calles Luna e Iriarte, donde un móvil policial le cerró el paso. El conductor de la Ram hizo una maniobra para escapar que provocó que colisionara, esta vez, contra un Ford Focus y un Renault Megane.

Los tres choques no detuvieron la desesperada huida del ladrón que, más adelante, atropelló a una mujer que caminaba por la zona. En un video, que circuló en redes sociales esta mañana, se puede ver a la víctima caminar por una angosta calle de tierra cuando, de forma intempestiva, aparece la camioneta en el cuadro.

🚨 ROBO, PERSECUCIÓN Y MILAGRO

– Dos delincuentes escapaban por la villa 21-24 después de haber robado una camioneta en Gerli

– En la fuga, atropellaron a una mujer que caminaba rumbo al trabajo

– Está fuera de peligro

📍 Barracas pic.twitter.com/ruWnBCKmTB — Vía Szeta (@mauroszeta) September 19, 2023

Ante la presencia de la mujer, el conductor no baja la velocidad, por el contrario, la golpea con el vehículo. La fuerza del impacto, lanza a la víctima hacia la vereda, donde es asistida por vecinos. Más adelante, la camioneta se detiene al chocar contra un semáforo.

Tras ese último impacto, un delincuente bajó del rodado y continuó su fuga a pie por los pasillos de la Villa 21-24. No logró ser alcanzado por el personal policial.

En tanto, la mujer herida y el conductor del Renault Scenic fueron trasladados al hospital Penna, donde fueron asistidos por politraumatismos, sin riesgo de vida. En el hecho, intervinieron agentes de tránsito y miembros de la División Tránsito de la Policía de la Ciudad.

Increíble persecución en Barracas: qué dijo la mujer atropellada

La mujer embestida por el delincuente, llamada Noelia, escribió más tarde en su muro de Facebook y agradeció la asistencia que recibió de los Bomberos de Barracas. “Hoy me tocó a mí y puedo contarla, tuve un dios aparte y unos ángeles de bomberos que no me abandonaron en ningún momento, mil gracias de todo corazón la verdad por su esfuerzo, si no hubiera sido por ustedes yo podría estar hoy en casa, son un orgullo como personas y bomberos”, expresó.

Luego, añadió: “Gracias también a esas personas que me dieron una mano, Dani, un hombre ahí, dos mujeres que no pude reconocerlas, que me ofrecieron agua, y a toda mi familia que jamás me abandona y amigos que me apoyan en este momento… gracias a todos y ojalá todo esto se termine de una vez, no se puede vivir más con estos sucesos, y ya estamos en tierra de nadie”.