VIDEO | Así fue el momento en el polista de 24 años atropelló y mató en la 9 de Julio: «Esperamos la libertad»

Cruz Novillo Astrada, integrante de una de las familias más prestigiosas del polo argentino, declaró este mediodía ante la Justicia. El joven polista de 24 años fue detenido este domingo a la mañana por atropellar y matar a un peatón en la avenida 9 de Julio, en la zona de Retiro, mientras conducía una camioneta 4×4.

«Novillo Astrada declaró, respondió a todas las preguntas y se ofreció a dar toda la colaboración para aclarar el hecho, incluso la clave de su teléfono”, sostuvieron fuentes judiciales.

En simultáneo, se conocieron las imágenes de cámara de seguridad del momento del hecho, ocurrido cerca de la embajada de Francia. La víctima murió en el lugar y todavía no pudo ser identificada.

En la secuencia se puede observar que el conductor siguió su marcha y se dio a la fuga. Aunque a las pocas horas se presentó con su abogado, Rafael Cúneo Libarona, en la comisaría Vecinal 1A, donde fue arrestado.

Novillo Astrada se encuentra en una alcaidía de otra dependencia policial en el centro porteño. Su posible traslado todavía no fue determinado. El delito que se le imputa es el de homicidio culposo agravado.

El juzgado interventor no dispuso test de alcoholemia ni narco test. Si dispuso un dosaje de sangre y orina de forma compulsiva, por lo cual el joven polista fue trasladado a un hospital para que se le realicen las extracciones para determinar la existencia de drogas o alcohol en su sistema.

Por lo pronto, la defensa no recibió los resultados: será clave que los peritos resuelvan estos análisis antes del momento de la indagatoria, en donde se le deben enumerar las pruebas al acusado. Sin embargo, la situación es más compleja. “Se está esperando hacer la consulta al juzgado a ver si abre el expediente a las partes, porque, si no, no se puede hacer el análisis de sangre. Si no hay perito de parte, pueden pedir la nulidad”, afirma una fuente clave del expediente.

Declaró el polista de 24 años atropelló y mató en la 9 de Julio: qué dijo su abogado

“Soy optimista en cuanto a la excarcelación. Acreditamos que el homicidio culposo no fue responsabilidad de Cruz Novillo Astrada, sino que obedeció a la imprudencia del peatón, conforme surge de las filmaciones de las cámaras de seguridad incorporadas al expediente”, sostuvo el abogado Rafael Cúneo Libarona, defensor del polista.

“No hay ninguna prueba que acredite el exceso de velocidad. Esperamos la libertad inmediata para, así, remediar el dolor que está sufriendo Cruz [por Novillo Astrada] y toda su familia”, afirmó Cúneo Libarona tras la declaración indagatoria, que se hizo por medio de la plataforma Zoom.

Fuentes judiciales dijeron que, hasta el momento, no pudo ser identificada la víctima. Esto se debe a que la persona cuando fue atropellada no llevaba ningún tipo de identificación. Tenía “aproximadamente 25 años de edad, 1,70 metros de estatura y contextura robusta”, explicaron voceros de la investigación.