Se registraron dos nuevas estafas telefónicas contra adultos mayores en Viedma

Este martes se registraron dos denuncias por sendos hechos de estafas en la capital provincial y los damnificados son adultos mayores que fueron perjudicados en más de 10.000 dólares.

En los domicilios de ambos se recibieron llamadas a los teléfonos fijos y quienes se comunicaron dijeron tener un familiar secuestrado y pidieron por su rescate sumas en dólares. Los llamados se produjeron antes de las 8 de esta mañana.

Ambos hombres, uno de 70 años y otro de 82, hicieron caso al requerimiento. El último, domiciliado en jurisdicción de la comisaría 34 dejó en el cesto de basura 8.000 dólares y vio cómo instantes después los retiraba un vehículo de color claro.

En la investigación a cargo de la fiscal Paula Rodríguez Frandsen intervienen las Comisarías Primera y 34, la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalistica de la Policía de Río Negro.

Se requirieron en este sentido relevamientos de cámaras de seguridad públicas y privadas, informes a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) y se realizan entre otras entrevistas a las víctimas.

Qué tenés que hacer para no caer en una estáfa telefónica

Desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia recordaron que:



* No vayas a los cajeros automáticos y no sigas los pasos que te indican por teléfono.



* Ningún banco te va a llamar para pedirte que cambies tus billetes por nuevos porque ninguna serie ni de pesos, ni de dólares, ni de euros va a salir de circulación.



* No hace falta realizar ninguna activación en cajeros automáticos para recibir trasferencias ni para acreditar pagos, bonos, subsidios, reparación histórica ni ningún beneficio de ANSES ni AFIP.



* Si no participaste de ningún concurso, no podés ganar un premio de forma sorpresiva ya sea un auto, dinero en efectivo, electrodomésticos, viajes u otras cosas.



* No hagas pagos por transferencia bancaria ni por agencias de cobro como Pago Fácil, Rapipago o Western Union para que te acrediten un premio o beneficio.



* No digas ningún dato personal (DNI, nombre completo, fecha de nacimiento) ni datos bancarios (CBU, número de cuenta, números de tarjetas) a personas desconocidas a través del teléfono.



* Denunciá apenas adviertas que sos víctima de una estafa, realizá de denuncia en la comisaría más cercana o a los teléfonos celulares de turno de la fiscalía http://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/en_turno.php