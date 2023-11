Violento asalto a punta de pistola durante la madrugada en un comercio de Cipolletti

Un nuevo hecho de inseguridad indignó a los vecinos de Cipolletti. A punta de pistola asaltaron un comercio en Ferri durante esta madrugada y se llevaron la recaudación del fin de semana. La víctima detalló cómo fue el hecho. En la ciudad hay preocupación ante el aumento de robos en comercios.

Según explicó Sandra, la vecina de Ferri que sufrió el violento robo, el hecho ocurrió pasada las 2 de la madrugada en el local de comida que posee en su vivienda sobre la calle Malla al 4600.

«Alguien golpeó las manos, creí que era el último pedido que me habían hecho, salí y me encuentro a un hombre de 1,70 metros de altura, encapuchado y con un arma de fuego que me apuntaba, dame la plata o te mato me decía entre las rejas y que no haga ningún movimiento raro«, describió la víctima.

Y agregó que «me di vuelta, hice unos metros y le di la plata, siempre él me apuntaba y me amenazaba. Le di el dinero, se subió a una bicicleta y se escapó». Detalló que la suma de dinero robada ronda los 170 mil pesos.

Aseguró que la denuncia ya fue realizada en la Comisaría 32° y reclamó por mayor seguridad en la zona. «La denuncia la hice acá porque desde el Destacamento de Ferri, me dijeron que no hay personal suficiente, a veces hay uno o dos efectivos. La camioneta que donaron está estacionada y no se usa, es terrible esto» comentó.

Con respecto al robo, aseguró que se llevaron todo el dinero que había recaudado durante el fin de semana. «Me quedé sin nada, se llevó todo mi dinero que yo con tanto esfuerzo había hecho el fin de semana».

Asalto a un comercio en Cipolletti: realizarán una marcha este martes

Luego del robo, la damnificada confirmó que llevarán a cabo una marcha para exigir mayor seguridad en la zona. Aseguró que se desarrollará a las 18 en Ferri.

Reclamarán en el barrio para pedir por más controles y presencia policial ante el aumento de hechos de inseguridad.

«Nos olvidan porque es el viejo barrio, somos un barrio, somos gente trabajadora».