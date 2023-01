18 personas no binarias podrán votar por primera vez en las elecciones de Río Negro

Por primera vez en la historia de Río Negro, 18 personas no binarias podrán votar durante las elecciones provinciales y municipales de este año. El decreto nacional 476 de julio de 2021 incorporó la posibilidad de optar por la nomenclatura “X” en el DNI y el pasaporte para reconocer identidades de género por fuera del binomio masculino/femenino.



El cambio del DNI tradicional al no binario se puede realizar a partir de los 14 años con la renovación obligatoria. En consecuencia las 18 personas que figuran en los padrones provisorios de estas elecciones en Río Negro son, en su mayoría, adolescentes y mayores en condiciones de votar. Antes de los 14 años se requiere autorización de un juez o jueza de Familia.



El padrón de Río Negro contiene 589.185 electores. Están incluidas las personas desde los 15 años que cumplan años hasta el 16 de abril de 2023. Figuran 296.586 mujeres, 292.681 hombres y 18 personas no binarias. La información fue confirmada por el juez electoral de Rio Negro Carlos Da Silva en una entrevista que difundió el miércoles la Dirección de Comunicación Judicial.



El decreto 476/2021 que firmó en julio de 2021 el presidente Alberto Fernández amplió los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743), a diez años de su sanción, interpretando sus alcances más allá del binarismo y convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región en reconocer otras identidades.



Tal como indica el decreto en su artículo 4º, la asignación de la letra “X” en el campo “sexo” de los documentos comprende a la autopercepción de género “no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”, independientemente de su nacionalidad o estatus de migrante, refugiado o apátrida.



Como el decreto es de 2021, las de 2023 serán las primeras elecciones municipales y provinciales de Río Negro en las que se presentan a votar personas no binarias. La primera experiencia para estos votantes fue para elegir representantes en el Congreso, en 2021.

En la elección nacional estuvieron habilitadas en todo el país 24 personas con documento no binario. Ahora, solo en Río Negro, hay 18 en el padrón provisorio.



El artículo 12 de la Ley 26743 de identidad de género expresa: “En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada”.

Provisorio

En el padrón provisorio se incluyen las novedades (cambios de ejemplar de su documento,

de domicilio, entre otras) producidas hasta el día 16 de enero de 2023. Es decir que si alguien cambió su lugar de residencia luego de esa fecha, no se verá reflejado en padrón provisorio.



Se sumaron los nuevos electores que cumplan años hasta el 16 de abril de este año. De esta manera, las y los jóvenes que tengan 15 años pero cumplan antes de las elecciones, también pueden verificar su correcta inclusión.

Reclamos



Para canalizar los reclamos la Cámara Nacional Electoral habilitó un sitio web. Las modalidades están disponibles en https://www.padron.gov.ar/cne_reclamos/reclamos_new.php. Allí, se selecciona la provincia de Río Negro. Por el momento, es el único distrito habilitado para este trámite.



En el mismo sitio hay un PDF para bajar con el instructivo para realizar los reclamos. También están explicadas paso por paso las alternativas. En la práctica, son dos: por un lado, un formulario electrónico directo para el caso que el ciudadano o ciudadana tenga posibilidades de digitalizar la documentación necesaria.

Hay un cuadro donde se detalla cuales son los motivos del reclamo (error en los datos, domicilio incorrecto o desactualizado, nunca figuró en el padrón, naturalizados o argentinos por opción o denuncia por fallecimiento) y la documentación que es preciso adjuntar escaneada para cada circunstancia.



Para quienes no dispongan la posibilidad de digitalizar la documentación necesaria, existe la alternativa de hacerlo mediante un formulario papel que deberá ser presentado en la Secretaría Electoral Nacional Río Negro o en el Juzgado Electoral Provincial.



El formulario está disponible en la misma página, donde también se consignan las direcciones de los organismos donde deben presentarse.



Una última alternativa es bajar el formulario, llenarlo, y con la copia de los documentos correspondientes, ir al Juzgado de Paz más cercano. Río Negro cuenta con 49 Juzgados de Paz en localidades y parajes.