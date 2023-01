El Frente de Todos de Río Negro presentó al compañero de formula de Horne

La ex diputada nacional Silvia Horne anunció este lunes en Viedma al barilochense Leandro Costa Brutten como su compañero para la fórmula del Frente de Todos, que participará en las elecciones del próximo 16 de abril.

Además, esta presentación sirvió para ratificar esa alianza que se inscribirá próximamente en la Justicia, que integrarán Comunidad Organizada-Movimiento Evita, el Partido del Trabajo y de l Pueblo (PTP) y el ParTE.

Horne destacó, también, la “columna vertebral peronista” que es el “sector de Acción Peronista, una corriente mayoritaria y que conduce María Emilia Soria”. Valoró esa participación y, por eso, aún “sin la herramienta le dimos un espacio como uno de los impulsores”. La intendenta roquense no asistió pero, en la cabecera, estuvo el legislador José Luis Berros.

Silvia Horne saluda a Odarda, detrás el candidato a la vice: Leandro Costa Brutten. Foto: Marcelo Ochoa

La candidata a la Gobernación no hizo mención a las candidaturas legislativas pero, según trascendidos, la sábana se conformaría -en los primeros cargos- con la ex diputada Ayelén Sposito, Berros y la ex senadora Magdalena Odarda.

Asistentes y discursos

El acto estuvo encabezado por Horne, Berros, Odarda por ParTE; el presidente del PTP, Raúl Rajneri y Jaime Arce por Comunidad Organizada. Se ubicó además a Costa Brutten, presentado por la ex diputada roquense como un “gran militante peronista y muy querido en Bariloche”.

Otros presentes fueron el legislador Pablo Barreno y el intendente de Coronel Belisle, David Mendoza. El jefe comunal de Sierra Colorada, Fabian Pilquinao ausente «por viaje», según lo justificó la propia Horne.

Costa Brutten resaltó que la boleta del FdT, “la de los olvidados” enfrentará las listas de JSRN, la “de los poderosos, y la de sus empleados”, en referencia a la de Nos Une Río Negro y de la UCR.

Antes, Horne criticó la decisión de quienes conducen el justicialismo aunque admitió “no nos sorprendió por los gestos y los abrazos prolongados, pero sí provocó una justa indignación pero, luego, nos convocó a ponernos de pié nuevamente y reformular el Frente de Todos”.

Valoró el “aire fresco” y la vuelta a la “esperanza” que eso representa, asegurando que eso se está dando en “la construcción” de la alianza.

Arce, de Comunidad Organizada, recogió informaciones que indican lo que dice Weretilneck, pero a los partidos hay que jugarlos, y nosotros estamos dispuesto a jugarlo”.

En su exposición, Berros remarcó la conformación del Frente de Todos a pesar de “los vaivenes de unos y de otros” en el peronismo, remarcando a los seguidores del “senador nunca ganador”, en referencia a Martín Doñate.

Odarda participó por ParTE aunque existe un conflicto interno judicializado por la representación de ese partido. La ex senadora contó de la construcción y se preguntó como «explicarán los vayan ahora debajo de Weretilneck», que lo referenció con el actual gobierno «racista y antidemocrático de Arabela Carreras».

Al final, Rajneri entendió la incorporación de miembros del FdT a Juntos “es la crónica de una humillación anunciada” y consideró que detrás de “eso hay un gran titeritero”, que es “Joe Lewis”, dueño de Lago Escondido.