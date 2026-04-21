38 años de identidad: El Alto Neuquén celebra el arraigo y el desarrollo en Manzano Amargo y Los Guañacos

En el corazón del Norte Neuquino, donde el paisaje se vuelve agreste y la cordillera impone sus reglas, dos localidades hermanas acaban de apagar 38 velas.

Manzano Amargo y Los Guañacos comparten mucho más que una fecha de aniversario; comparten la resiliencia de quienes habitan el «Neuquén profundo» y hoy, en este abril de 2026, celebran una transformación histórica que se traduce en seguridad, confort y una proyección internacional sin precedentes.

Manzano Amargo: El río que ya no amenaza, sino que abraza

Para Malvina Antiñir, presidenta de la Comisión de Fomento de Manzano Amargo, este aniversario tiene un sabor especial. No hace mucho tiempo, el río Neuquén era motivo de desvelo. Aquella crecida de hace dos años, que todavía resuena en la memoria de los 800 habitantes, dejó marcas profundas y puso en riesgo la infraestructura que le da vida al turismo local.

Sin embargo, lo que en agosto de 2025 fue el anuncio de una licitación de más de 554 millones de pesos, hoy es una realidad que se palpa en la margen derecha del río. La obra de «Defensa sobre el Río Neuquén – Nueva Hostería» ha sido el escudo necesario para proteger no solo la emblemática hostería provincial, sino el futuro mismo de la localidad.

Con la colocación de más de 3.500 metros cúbicos de roca y una defensa de enrocado de 180 metros, se busca la prevención antes que atender una emergencia. Financiada con el Fondo Hídrico Provincial la obra apunta a garantizar el resguardo del talud y de la integridad de los visitantes. Hoy, Manzano Amargo celebra sus 38 años con la tranquilidad de que su río, el mismo que alimenta su belleza, ya no es una amenaza para su crecimiento.

Los Guañacos: El calor del gas y el sueño de la frontera

A pocos kilómetros, Alejandra Vázquez lidera los festejos en Los Guañacos con una emoción similar. Allí, la revolución fue silenciosa pero constante, y llegó a través de una llama azul. Para los vecinos de esta comisión de fomento, el gas natural dejó de ser una promesa de campaña para ser el servicio que transformó sus mañanas de invierno.

«El gas no fue una promesa, fue una decisión del gobernador de mirar la necesidad antes que los votos», afirma Vázquez. El cambio es radical: ya no es necesario levantarse de madrugada a cortar leña para ganarle al frío de la cordillera. Pero el progreso en Los Guañacos no se detiene en el bienestar del hogar.

La mirada de la localidad está puesta en el horizonte, específicamente en el Paso Internacional Pichachén. Con la pavimentación de la ruta que nace en Andacollo, pasa por Los Miches y llega hasta Los Guañacos, el sueño de convertirse en una puerta de salida hacia Chile está más cerca que nunca. Esta infraestructura vial no solo promete mejorar la calidad de vida diaria, sino que posiciona a la región como un corredor turístico y comercial estratégico hacia el país vecino.

Un destino común a 600 kilómetros de la capital

Ambas localidades, nacidas en el mismo año, representan hoy el nuevo foco del Alto Neuquén. Con poblaciones que oscilan entre los 400 y 800 habitantes, Manzano Amargo y Los Guañacos demuestran que la «neuquinidad» se construye con equilibrio territorial.

Mientras Malvina Antiñir se prepara para inaugurar el nuevo destacamento de Bomberos de la Policía y celebrar la defensa del río, Alejandra Vázquez proyecta un futuro de asfalto y turismo internacional. A 38 años de sus fundaciones, estas dos joyas del norte ya no se sienten postergadas; se sienten protagonistas de una provincia que ha decidido invertir en sus raíces para que el futuro tenga, finalmente, el calor y la seguridad que su gente merece.

En Manzano Amargo, la presidenta de la Comisión de Fomento, Malvina Antiñir, confirmó que, aunque el aniversario oficial es el 21 de abril, el acto protocolar central se llevará a cabo el jueves 23 a las 10 de la mañana. La jefa comunal destacó que esperan la presencia del gobernador Rolando Figueroa y autoridades provinciales para realizar anuncios clave y recorridas de obra. El evento tendrá un fuerte eje institucional con la entrega de viviendas y, especialmente, la inauguración del nuevo destacamento de Bomberos de la Policía del Neuquén, un hito que Antiñir calificó como el «broche de oro» para reforzar la seguridad y el cuidado de los vecinos en el norte profundo.

Por su parte, Alejandra Vázquez, al frente de la Comisión de Fomento de Los Guañacos, detalló que los festejos en su localidad se concentrarán también el jueves 23 de abril, pero a partir de las 15 horas. El acto se desarrollará en las instalaciones de la Comisión de Fomento, donde se dispondrá una globa para recibir a toda la comunidad y a los pobladores de parajes vecinos como Lileo y Reñilevú. Vázquez subrayó que este 38° aniversario encuentra al pueblo en pleno proceso de transformación, con obras en ejecución como el gimnasio municipal y el anfiteatro, celebrando un presente donde el gas natural ya es una realidad cotidiana y no una promesa de aniversario.