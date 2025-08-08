400 estudiantes de la UTN estarán en Cutral Co para conocer de qué se trata Vaca Muerta

Durante dos días, alrededor de 400 estudiantes de ingeniería de las diferentes sedes que tiene la UTN en el país se congregarán en Cutral Co para participar del 1° Congreso Nacional denominado «Próxima Generación UTN: Energía y Futuro en Vaca Muerta». Será el 13 y 14 de este este mes, con charlas técnicas; magistrales y de las propias empresas que se sumaron a la iniciativa. La propuesta se lleva adelante como parte de los 40 años, que cumple la facultad Regional del Neuquén de la UTN, asentada en Plaza Huincul.

La semana próxima, Cutral Co recibirá al contigente cercano a los 400 estudiantes desde tercer año en adelante de las diferentes sedes de la UTN. Ya confirmaron su presencia desde Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Trenque Lauquen, Bahía Blanca, entre otras. Se priorizó a alumnos que ya tienen la base para que puedan aprovechar más las actividades.

El programa a lo largo de los dos días se dividió en tres ejes: charlas técnicas; charlas magistrales y los stand de las empresas que trabajan en Vaca Muerta. Las principales temáticas serán: extracción no convencional; Vaca Muerta y su contexto histórico, evolución, desafíos y oportunidades de desarrollo; Innovación tecnológica; Formación profesional y Seguridad y sostenibilidad.

«Es muy significativo porque se enmarca en los 40 años de historia y, fundamentalmente, estamos alcanzando un objetivo que es vincular a buena parte de futuros graduados de la UTN en su conjunto que tiene 30 sedes, con la industria de los hidrocarburos», dijo el decano de la UTN – FRN, Pablo Liscovsky.

Destacó que el congreso permitirá a las y los participantes tomar un conocimiento pleno y claro de qué trata Vaca Muerta y por qué hacerlo. Será un congreso vinculante, apuntó el decano y explicó que las empresas tomaron un rol muy importante porque les interesa que los futuros ingenieros conozcan de qué se trata el trabajo.

Al mismo tiempo, recordó que desde la industria se demanda la necesidad de contar con recursos humanos formados y, teniendo en cuenta que en la UTN se gestan, a partir de las distintas especiales, la mayoría de ellos, es que se consensuaron los intereses.

Qué es Vaca Muerta

«Hay muchos estudiantes que no saben qué es Vaca Muerta y lo asocian con una ciudad. Entonces, las charlas serán sobre el desarrollo no convencional; las charlas técnicas abarcarán distintos perfiles para que sea atractiva para todos», agregó el secretario de Bienestar Estudiantil de la UTN -FRN-

No solo estarán los ingenieros químicos, sino que vendrán, quienes estudian las carreras de Mecánica, Civil, diseñadores industirales, en sistemas, un amplio abanico. Mendoza destacó que es la primera vez que se realiza un congreso nacional acá porque existe infraestructura que permitirá albergar a los visitantes y desarrollar el evento durante dos jornadas. Todo será en el Centro Cultural de Cutral Co y habrá además transmisión vía stream.

Finalmente, el intendente Ramón Rioseco destacó la importancia de la enseñanza universitaria y de cómo se gestó la radicación de la UTN en Plaza Huincul. «Las circunstancias políticas se dieron para que se tome la decisión de abrir una sede», refirió. Además, remarcó que la sociedad de Cutral Co y Plaza Huincul se apropió de la universidad, más allá de si enviaban o no a sus hijos a estudiar.

«Hay que remarcar la improtancia de tener una herramienta de transformación que nos permita discutir el potencial energético que tenemos aquí, en el contexto nacional», concluyó.