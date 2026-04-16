A 40 años del anuncio del traslado de la capital: recordaron en Viedma la visita del expresidente Raúl Alfonsín

Con un emotivo acto desarrollado en la Legislatura de Río Negro distintas personalidades de la política de la capital provincial, Patagones y Guardia Mitre recordaron el cuadragésimo aniversario del anuncio del traslado de la Capital Federal a la zona, realizado por el expresidente Raúl Alfonsín.

La ceremonia contó con las presencias del presidente del cuerpo, Pedro Pesatti; los intendentes de Viedma, Marcos Castro; de Patagones, Ricardo Marino; y de Guardia Mitre, Miguel Evans; legisladores provinciales, concejales de ambas ciudades y autoridades del Poder Judicial, entre otros.

Como invitados especiales participaron los exlegisladores Jorge Carrasco y Jorge Cejas y el exintendente guardiamitrense, Ariel Zingoni; testigos presenciales de aquella jornada histórica vivida en la capital provincial con la presencia de Alfonsín en el recinto legislativo, reuniones con autoridades de las tres ciudades y su posterior discurso desde el balcón del Ministerio de Economía.

Tras la presentación de un video que recorrió aquellos días, con imágenes de archivo, Pesatti habló desde la emoción por «presencias tan distinguidas que le dan jerarquía a un acto que a mi juicio es de una enorme relevancia para la ciudad capital, para la provincia; pero sobre todo para la República Argentina».

Destacó que en 1986 el expresidente pasó por la Legislatura en un momento que «tenía una popularidad arrolladora» y «entendió que era propio de un hombre de convicciones republicanas pasar antes por el lugar donde está representado el pueblo de la provincia».

El gran desafío que hoy tenemos con Vaca Muerta, es que no puede repetir el modelo de la Argentina conservadora, no puede ser una nueva pampa húmeda para que se lleven los beneficios de nuestros recursos sin ningún agregado de valor». Pedro Pesatti, vicegobernador de Río Negro.

Dijo que «en la Argentina actual parece un hecho menor, pero a mi juicio es un hecho que muestra la calidad republicana, democrática y ética de aquel presidente que nos visitó hace 40 años para proponer uno de los proyectos más importantes que la Argentino pudo haber concretado».

Agregó que Alfonsín «tenía claro que el primer libro que tiene que consultar un político, un estadista; es el que está impreso en la geografía, en el territorio» y dijo que «la Patagonia de entonces, y también la de hoy, sigue siendo un espacio virtualmente vacío, un embudo -en los dichos de Marcelo Berbel- de donde salen recursos naturales sin agregado de valor alguno».

Para Pesatti aquella iniciativa planteaba «un modelo de país diferente al centralismo porteño», con «la exclusión de la mayoría de los argentinos» y advirtió que «si ese modelo se repite va a producir el mismo efecto» y sostuvo que «es el gran desafío que hoy tenemos con Vaca Muerta, que no puede repetir el modelo de la Argentina conservadora, no puede ser una nueva pampa húmeda para que se lleven los beneficios de nuestros recursos sin ningún agregado de valor».

En el marco del acto la Legislatura y la Asociación Amigos de lo Nuestro firmaron un convenio para la organización conjunta de un concurso literario de ensayos breves sobre el tema «Argentina descentralizada, cuarenta años después».