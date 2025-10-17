A días de las elecciones, Gloria Ruiz será acusada hoy de fraude y enriquecimiento ilícito en Neuquén

Gloria Ruiz y su abogado Alberto Balladini, en junio pasado, en Neuquén, poco antes de entregar un descargo en la Ciudad Judicial. (Archivo/Matías Subat)

La fiscalía de Delitos Económicos le formulará cargos este viernes a la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, por presunto fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito. La instancia judicial no le impedirá continuar con la campaña como candidata a diputada nacional por su partido Desarrollo Ciudadano.

También ampliarán la formulación de cargos contra su hermano Pablo. Además de peculado, lo acusarán de presunto fraude por contrataciones que realizó como titular de la Casa de las Leyes con dos empresas de publicidad: Big Sur Marketing con sede en Roca y Pedro Ariel Sauer, en Neuquén.

En la misma audiencia, que comenzará a las 8:30 ante el juez de Garantías Lucas Yancarelli, también serán acusadas como partícipes dos exfuncionarias de la Legislatura. Se trata de la exsecretaria de Cámara, María Isabel Richini, y la exprosecretaria administrativa, Élida Isabel Sánchez, prima de Gloria.

Fondos de la Legislatura

El fiscal del caso Juan Manuel Narváez explicó que acusarán a Ruiz de «utilizar fondos de la Legislatura» durante su mandato como vicegobernadora y cometer «una defraudación al Estado».

La exfuncionaria acompañó en la fórmula a Rolando Figueroa, asumió como vicegobernadora en diciembre del 2023 y en noviembre del 2024, la suspendieron. Un mes más tarde fue destituida por «inhabilidad moral».

Aumento patrimonial

Narváez agregó que en ese período «también se notó un considerable aumento de su patrimonio» por la compra de una camioneta Toyota SW4 «que luego no pudo justificar» y por eso le imputarán el delito de enriquecimiento ilícito.

En cambio no la acusarán por el terreno con piscina que se le atribuye en Plottier, ya que habrían ingresado a su patrimonio mientras era intendenta de esa localidad. Además está bajo investigación la obra de la pileta y las firmas que la autorizaron.

La audiencia de hoy

Los cuatro imputados deben presentarse a la audiencia de este viernes. En el caso de Ruiz lo hará acompañada de su abogado particular, Alberto Balladini, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

No se descarta que la candidata a diputada nacional utilice el espacio como tribuna y lance un discurso político. En sus últimas apariciones públicas se declaró víctima de una persecución, y podría mantener esa línea. Si habla ante el juez hay un límite legal: no puede decir nada que perjudique a su hermano. La prohibición es recíproca.

La investigación

El caso comenzó con una investigación de diario RÍO NEGRO que dio cuenta de la contratación de una docena de familiares de Gloria Ruiz en la Legislatura, funcionarios sin nombramientos y nombramientos sin funciones. El Ministerio Público Fiscal recibió en paralelo una denuncia del Banco Provincia de Neuquén por movimientos extraños de dinero desde cuentas públicas a plazos fijos a nombre de Pablo Ruiz.

Después surgió la compra de la camioneta Toyota SW4 0 kilómetro que derivó en la imputación por presunto enriquecimiento ilícito.

Hubo además contrataciones directas y presunto pago de sobreprecios para campañas de promoción de la figura de la exvicegobernadora y de la Casa de las Leyes, que administraba su hermano.

En la investigación hay decenas de imputados pero como en la causa Planes Sociales, la fiscalía que conduce Pablo Vignaroli se toma su tiempo antes de dar el próximo paso.

El último movimiento fue en mayo, con 14 allanamientos simultáneos (en Neuquén, Plottier y Roca), 9 demorados y gran cantidad de teléfonos y equipos informáticos secuestrados.