Gloria Ruiz refuerza su campaña con recorridas, a días de su formulación de cargos en la justicia

En apenas poco más de una semana, la vicegobernadora destituida, Gloria Ruiz, deberá presentarse en la audiencia de formulación de cargos solicitada por la fiscalía de Delitos Económicos que la acusará como presunta autora de fraude en perjuicio de la administración pública y presunto enriquecimiento ilícito.

Será en plena campaña electoral para competir por una banca en la Cámara de Diputados con su partido Desarrollo Ciudadano que, en los últimos días, reforzó sus recorridas en el interior con visitas a vecinos.

En las últimas semanas, se mostró junto a su compañero de lista, Carlos Cides, en encuentros “cara a cara” con referentes de Plottier, Zapala, Mariano Moreno, Ramón Castro, Las Lajas, Andacollo, Varvarco, Las Ovejas, Taquimilán, Plaza Huincul y Cutral Co, entre otros destinos.

“Junto a mi equipo estamos permanentemente leyendo y escuchando los mensajes. Coordinando reuniones. Responderemos uno por uno y en la medida de lo posible nos acercaremos a sus localidades o barrios”, dijo esta semana a través de sus redes sociales. Y dijo que hay “muchos no pueden exponerse” por miedo a perder sus trabajos.

El partido de Ruiz recibió aportes públicos para financiar su campaña a senadores por 30,6 millones de pesos y otros 15,4 millones para financiar la campaña de diputados. No registra, aún, ingresos por financiamiento privado.

Gloria Ruiz en la justicia: cargos contra ella y tres colaboradores

El 17 de octubre, cuando falten nueve días para la elección, la exvicegobernadora deberá ir a la audiencia de formulación de cargos donde se la imputará como presunta autora de fraude en perjuicio de la administración pública y presunto enriquecimiento ilícito.

En la misma audiencia le ampliarán la acusación a su hermano Pablo Ruiz, y acusarán a su exsecretaria de Cámara, María Isabel Ricchini, y a la exprosecretaria administrativa, Noemí Sánchez, prima de Ruiz.