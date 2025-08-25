El amparo de Gloria Ruiz contra su destitución avanzó en la Corte Suprema: deciden los jueces

El amparo que presentó Gloria Ruiz el año pasado para revertir la decisión de la Legislatura que la suspendió del cargo de vicegobernadora y le abrió un proceso político para juzgarla por inhabilidad moral tuvo avances en la Corte Suprema de Justicia. Tras ocho meses de parálisis, el expediente volvió a moverse y pasó a manos de las vocalías para que los jueces tomen una decisión.

El amparo de Ruiz buscó evitar la destitución. Lo presentó el 10 de diciembre del año pasado contra la resolución 1219 que había sancionado la Legislatura semanas atrás través de la cual la suspendió preventivamente del cargo y abrió un procedimiento político para evaluar su inhabilidad moral.

La entonces vicegobernadora consideró que fue «ilegal» y que tal decisión de apartarla del cargo temporalmente, «además de no estar prevista, fue dispuesta sin llevar a cabo un procedimiento que mínimamente permitiese a la suscripta ejercer algún tipo de defensa».

Afirmó que fue un «ilegal atropello a la estructura democrática de la provincia de Neuquén, a la división de poderes y a la forma republicana de gobierno».

La Procuración General de la Nación se pronunció rápidamente el 26 de diciembre del año pasado con un dictamen en el que recomendó a la Corte Suprema que se declare incompetente. La procuradora que firmó el escrito, Laura Mercedes Monti, señaló que, a su entender, «el proceso debe tramitar ante la justicia de la provincia de Neuquén, dado que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean dichos magistrados los que intervengan en las causas en las que se ventilen cuestiones de ese carácter».

«Resulta aplicable la doctrina según la cual los conflictos entre autoridades locales deben hallar solución -jurídica o política- en el ámbito provincial, sin injerencia de la justicia de la Nación», remarcó el dictamen.

El amparo de Gloria Ruiz: ¿hay competencia?

Sorpresivamente, el 13 de agosto pasado el expediente volvió a mostrar movimiento y el amparo comenzó a circular por las vocalías de la Corte Suprema, primer paso antes de resolver.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, quedó en manos de la vocalía de Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte. Se desconoce cuál será el plazo hasta que todos los miembros se expidan sobre la acción de amparo pedida por Ruiz.

Según el criterio de la Procuración, que no es vinculante para los jueces, la cuestión constitucional que invocó la exvicegobernadora «no reviste un manifiesto contenido federal, por lo que no es apta para surtir la competencia originaria de la Corte».

Gloria Ruiz fue oficializada por la justicia electoral para ser candidata a diputada nacional en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Competirá con su partido Desarrollo Ciudadano.