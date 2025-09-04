A días de las elecciones, Javier Milei ratifica su programa económico ante inversores en Estados Unidos

A pocas horas de las elecciones en Buenos Aires, el presidente Javier Milei viajó a Los Ángeles acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para disertar en el Instituto Milken y mantener reuniones con influyentes empresarios. El objetivo central de la gira fue enviar una señal de continuidad a los mercados y asegurar que el programa de ajuste económico no sufrirá modificaciones.

La delegación presidencial fue más reducida que en viajes anteriores: Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y el canciller Gerardo Werthein permanecieron en Buenos Aires. En Los Ángeles, el jefe de Estado fue recibido por Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, informó Infobae.

El encuentro en el Instituto Milken reunió a unos cincuenta empresarios, todos convocados por Michael Milken, un inversor con llegada directa a la Casa Blanca. Allí, Milei reafirmó las reformas estructurales impulsadas por Caputo y la decisión de sostener el rumbo económico pese al aumento del riesgo país y la intervención del Tesoro para contener la cotización del dólar.

En paralelo, el mandatario mantuvo una serie de reuniones bilaterales. Entre ellas, con Ryan McInerney, CEO de Visa y exejecutivo del JP Morgan, y con Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, una de las compañías con mayor influencia en la estrategia energética de Vaca Muerta. También se encontró con Andy Kleinman, emprendedor tecnológico argentino radicado en Estados Unidos.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

La agenda de Milei incluyó un almuerzo con la astronauta argentina Noel del Castro, apoyada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). El gobierno respalda su candidatura para integrar un vuelo espacial privado, lo que marcaría un hito histórico para la Argentina.

Inicialmente, el itinerario presidencial contemplaba un viaje a Las Vegas para participar en un encuentro con inversores del sector turístico y asistir a una presentación de la comediante Fátima Florez.

Sin embargo, Milei decidió cancelar esa escala para regresar antes a Buenos Aires, a fin de evitar repercusiones políticas en la recta final de la campaña.

El presidente pasará la noche en Los Ángeles y está previsto que regrese al país el sábado a la madrugada.