El Gobierno de Javier Milei definió los montos que aportará para financiar la campaña electoral legislativa
Mediante una resolución se establecieron los valores para los comicios del 26 de octubre.
El Gobierno de Javier Milei fijó el monto global que destinará como aportes de campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Diferenció los valores en la categoría de diputados y senadores para la financiación de partidos políticos que participen en los comicios. Entre ambos suman $13.200 millones. Se estableció en la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Cuánto se destinará para la campaña en las elecciones de diputados y senadores
En la norma se detalló que para la elección de diputados el monto global es de $ 8.815.610.700,67 y en la senadores de $ 4.407.805.350,33.
Se facultó a la Dirección Nacional Electoral «a disponer la distribución de los mencionados aportes entre las agrupaciones políticas que participen en cada una de las categorías y a efectivizar las sanciones que la Justicia Nacional Electoral imponga a las agrupaciones políticas que correspondan».
Según se expone el gasto se afrontará con los créditos presupuestarios asignados a la Vicejefatura de Gabinete del Interior para el ejercicio 2025, y se precisó que la Dirección de Programación y Control Presupuestario ya certificó la disponibilidad de fondos.
La resolución fue firmada por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. A continuación, la norma completa:
Cuántas bancas se disputarán de diputados y senadores en las elecciones de octubre
La convocatoria a elecciones legislativas para el 26 de octubre de 2025 se estableció por el Decreto N° 335/25.
En esta contienda electoral se definirán 127 bancas de diputados nacionales y 27 de senadores, señaló Infobae.
Comentarios