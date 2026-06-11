A un año de la condena a Cristina Fernández, Máximo Kirchner afirmó: «Buscaré que ella vaya a elecciones»

Cristina Kirchner cuando habló luego del fallo de la Corte Suprema, acompañada por su hijo, Máximo Kirchner. (Archivo Enrique García Medina)

El diputado nacional afirmó que su madre es una de las figuras con mayor chance de ganar las próximas elecciones presidenciales, pero que su condición judicial imposibilita la presencia de la ex presidenta.

La ex mandataria continúa cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, desde donde mantiene actividad política y conserva un rol determinante en la discusión sobre el futuro del Partido Justicialista (PJ).

«A un año de la detención de Cristina se ve lo que se ha ido construyendo», fueron los dichos de Máximo Kirchner al ser consultado en el aniversario de la detención de su madre y la imposibilidad de una nueva presencia como candidata en las elecciones.

El referente del PJ aseguró en una entrevista con C5N que «ella misma expresó en algún momento que se puede morir presa”.

Este año, el kirchnerismo impulsó distintas iniciativas para mantener vigente la figura de la ex presidenta. Actos, movilizaciones y campañas bajo la consigna “Cristina Libre” buscaron denunciar una supuesta persecución judicial y sostener la centralidad política de la dirigente en medio del proceso de reorganización del peronismo.

Máximo Kirchner: «Cristina aparece primera o segunda en todas las encuestas»

Máximo Kirchner afirmó que Cristina es una de las personas claves para la candidatura del peronismo en las elecciones nacionales 2027: “Queremos que las condiciones se den en una democracia plena y con Cristina en libertad y que Cristina pueda ir a elecciones» mencionó.

El representante del Partido Justicialista declaró que el oficialismo se encargó de impedir una nueva candidatura de Cristina: «Cuando vino acá y anunció que iba a ser candidata por la tercera sección electoral y de allí en más ya ni siquiera se sonrojaron, sino que avanzaron de una manera descarada».

También agregó que «todos saben y han visto en los últimos días que Cristina aparece primera o segunda en todas las encuestas. El país está atravesando un periodo complejo”.

Con información de NA