Máximo Kirchner se acercó a la vivienda del Indio Solari para acompañar a sus seres queridos

La muerte de Carlos «Indio» Solari a los 77 años provocó una profunda conmoción en el mundo de la música y la política. En medio del dolor por la partida del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Máximo Kirchner se acercó este viernes a la vivienda del artista en Parque Leloir para acompañar a sus familiares.

Según informó TN, el líder de La Cámpora ingresó a la propiedad aproximadamente una hora después de que se conociera públicamente el fallecimiento del músico, uno de los referentes más influyentes de la cultura popular argentina.

La llegada de Máximo Kirchner a Parque Leloir

Las cámaras de TN registraron el momento en que Máximo Kirchner llegó al domicilio donde vivía Solari junto a su familia. Mientras en el lugar trabajaban efectivos policiales, personal judicial y servicios de emergencia, también comenzaron a acercarse fanáticos para despedir al artista.

La presencia del dirigente político reflejó el impacto que generó la noticia más allá del ámbito musical, teniendo en cuenta la influencia cultural y social que el Indio ejerció durante décadas.

Qué se sabe sobre la muerte del Indio Solari

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO Solari falleció este viernes en su vivienda de Parque Leloir, partido de Ituzaingó.

Tras conocerse el hecho, la Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó intervino para llevar adelante las actuaciones correspondientes. La causa fue caratulada como «averiguación de causales de muerte», un procedimiento habitual en este tipo de casos.

El músico convivía desde hacía una década con el Parkinson, enfermedad que él mismo hizo pública en marzo de 2016 durante un multitudinario recital en Tandil.

El antecedente del falso rumor sobre su salud

Hace apenas dos meses, el nombre del Indio Solari había vuelto a ocupar titulares luego de que circularan versiones sobre un supuesto accidente cerebrovascular (ACV).

Sin embargo, aquella información fue rápidamente desmentida por su entorno familiar. A través de un comunicado, aclararon que el músico se encontraba realizando estudios médicos de rutina y que su estado de salud era estable.

«La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable», señalaron en ese momento.

La emotiva despedida de Skay Beilinson

Entre las numerosas muestras de dolor que generó la noticia se destacó el mensaje de Skay Beilinson, compañero histórico del Indio en Los Redondos.

«Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste», escribió el guitarrista en sus redes sociales.

Además, confirmó la suspensión del recital que tenía previsto realizar este sábado en Rosario.

El legado de una leyenda del rock argentino

Nacido como Carlos Alberto Solari el 17 de enero de 1949, el Indio se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del rock nacional. Junto a Skay Beilinson fundó en La Plata Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que trascendió generaciones y se transformó en un fenómeno cultural único.

Tras la separación del grupo en 2001, desarrolló una exitosa carrera solista y mantuvo una convocatoria multitudinaria hasta sus últimos años.

Mientras continúan los homenajes y las despedidas, la llegada de Máximo Kirchner a la casa del músico fue una de las primeras imágenes que reflejaron el impacto que provocó la muerte de una de las figuras más emblemáticas de la cultura argentina