El gesto de Cristina Kirchner a la militancia al cumplirse un año de su prisión domiciliaria

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner saludó a militantes desde el balcón de su departamento en Constitución.

La expresidenta y titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a mostrarse este miércoles desde el balcón de su domicilio ubicado en el barrio porteño de Constitución, donde saludó a los militantes que se congregaron para expresarle su apoyo al cumplirse un año desde que comenzó a cumplir prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.

Vestida con un suéter verde y un jean, Cristina Kirchner se mostró sonriente y agradeció las muestras de afecto de los simpatizantes que se acercaron hasta la vivienda de la calle San José 1111.

La concentración fue impulsada por La Cámpora, que convocó a una jornada de actividades y manifestaciones tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del país para reclamar por la situación judicial de la exmandataria.

Durante la movilización, los militantes reiteraron su rechazo a la condena dictada en la causa Vialidad y reclamaron la liberación de la exjefa de Estado, en una nueva muestra de respaldo político a la principal referente del peronismo.

La aparición de Cristina Kirchner desde el balcón fue recibida con aplausos, cánticos y banderas por parte de los presentes, que permanecieron durante varias horas en las inmediaciones de su domicilio.