Abren la venta de los activos hidroeléctricos que tiene la Nación en el Limay y el Neuquén

Las operadoras de las represas del Comahue, salvo Pichi Picún Leufú, están en tiempo de descuento. Foto: Matías Subat.

El Poder Ejecutivo Nacional autorizó un nuevo paso en el proceso de reorganización y transferencia de concesiones hidroeléctricas clave del país.

Con esta medida, el Ejecutivo avanza en un proceso de privatización que involucra activos hidroeléctricos estratégicos para el sistema eléctrico nacional, al tiempo que establece un marco de transición para evitar interrupciones en el servicio y asegurar la continuidad operativa de centrales clave para la generación energética del país.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, establece la transferencia y posterior venta, mediante concurso público nacional e internacional, de las acciones de cuatro sociedades anónimas que actualmente concentran la operación de complejos hidroeléctricos: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La disposición se enmarca en un extenso recorrido legal y administrativo que remonta sus orígenes a las privatizaciones de la década de 1990, cuando la Ley 24.065 impulsó la división de la industria eléctrica y la transferencia de activos hidroeléctricos al sector privado.

Tras cumplirse los treinta años de concesión y vencer los plazos de prórroga, el Gobierno dispone un procedimiento para adjudicar nuevamente la operación a empresas privadas, pero bajo una estructura societaria previamente conformada por Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

Estas sociedades –Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.- cuentan con un 98% del capital en manos de ENARSA y un 2% de NASA, y serán las que pasen al control de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía antes de ser ofrecidas en licitación.

El decreto establece que las concesionarias actuales -Orazul Energy Cerros Colorados, Enel Generación El Chocón, AES Argentina Generación y Central Puerto- podrán continuar operando hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se perfeccione el concurso público, lo que ocurra primero.

Para ello, deberán remitir una carta de adhesión en un plazo de cinco días desde la entrada en vigencia de la norma.

En caso de que alguna de las empresas no adhiera, estará obligada a continuar la generación eléctrica por un plazo no menor a noventa días hábiles, con el objetivo de permitir que el Estado Nacional adopte medidas para garantizar la continuidad del suministro.

El articulado impone condiciones estrictas para quienes continúen la operación transitoria.

Entre ellas: el cumplimiento íntegro de los contratos originales, el mantenimiento de una garantía de cumplimiento por al menos 4,5 millones de dólares, la obligación de abonar regalías a Río Negro y Neuquén en los términos acordados con la Secretaría de Energía, la presentación bimestral de inventarios actualizados de bienes y equipos, y la disposición para permitir visitas a interesados en la futura licitación.

Asimismo, el Ministerio de Economía deberá, en un plazo máximo de sesenta días, convocar al concurso público nacional e internacional “sin base”, con características competitivas y expeditivas, para la venta del paquete accionario mayoritario de las cuatro sociedades.