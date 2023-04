Acceso al lago Escondido: el STJ tiene el camino allanado para dictar la sentencia definitiva

Un cartel colocado en el inicio advierte que el camino que lleva al lago Escondido no es público (Foto: Archivo)

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó las recusaciones que Magdalena Odarda (diputada provincial electa) había promovido contra los jueces del máximo tribunal rionegrino Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y Sergio Ceci, para que no intervengan en la causa contra Hidden Lake SA, Viarse y el Gobierno provincial por el libre acceso al lago Escondido. El STJ solo aceptó la excusación de Ceci.

La jueza del STJ Cecilia Criado y las magistradas subrogantes Sandra Filipuzzi y María Luján Ignazi dictaron el fallo este miércoles. Mientras que los jueces subrogantes del STJ Carlos Valverde y Gustavo Guerra Labayé se abstuvieron.

En consecuencia, el STJ, integrado por Barotto, Apcarián, Criado, Filipuzzi y Ignazi, analizará los recursos de casación presentados por la empresa Hidden Lake SA, propietaria de la estancia Lago Escondido del magnate inglés Joe Lewis, y el Gobierno de Río Negro contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche que confirmó la obligación de los demandados a abrir el camino de Tacuifí para garantizar el acceso público al lago Escondido.

Conformación especial

De esa conformación del STJ saldrá la sentencia que rechazará o admitirá los recursos de los demandados, que buscan dejar sin efecto el fallo que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche dictó el 12 de septiembre pasado.

En esa ocasión, la jueza Marcela Pájaro y su par Jorge Serra votaron por confirmar la sentencia que el entonces juez civil de esta ciudad Carlos Marcelo Cuellar (hoy ya jubilado) dictó el 22 de febrero de 2013. El tercer integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Federico Corsiglia, votó en contra.

Cuellar ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí, que nace en el paraje El Foyel. En ese momento otorgó un plazo de 90 días para cumplir. Pero los demandados impugnaron esa resolución.

Todo indica que la causa por el acceso público al lago Escondido tras 18 años entra en la recta final. El expediente que se originó en los primeros meses de 2005, cuando Odarda presentó un amparo con el objeto de que se garantice el libre acceso público al lago Escondido, recorrió varias veces toda la pirámide del Poder Judicial de la provincia.

Causales de las recusaciones

Odarda recusó, por intermedio de sus apoderados legales, a finales del año pasado a Apcarian, Barotto y Ceci “por considerar que no ofrecen garantías de imparcialidad e independencia”.

Los jueces del STJ recusados rechazaron cada uno de los planteos de Odarda. Pero Ceci se excusó de intervenir en la causa por motivos de decoro y delicadeza.

Las juezas Criado, Filipuzzi e Ignazi recordaron en el fallo que la recusación al igual que la excusación, “se manifiestan como herramientas dispuestas por el ordenamiento para asegurar una recta administración de justicia mediante la actuación imparcial e independiente de los magistrados, quienes se encuentran obligados a conducirse objetivamente y con neutralidad así como hacer insospechables sus decisiones”.

Afirmaron que los planteos recusatorios contra Apcarian, Barotto y Ceci “carecen de chances para prosperar, en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen”.

Advirtieron que una de las causales invocadas por Odarda para apartar a los magistrados era extemporánea, “toda vez que aquella exige para su configuración que la denuncia se haya efectuado “con anterioridad a la iniciación del pleito”.

Polémico fallo

Odarda los recusó por la sentencia que dictaron para habilitar a Alberto Weretilneck a ir por la re-reelección en 2019 y que motivó que ella los denunciara a todos en sede penal por cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.

Criado, Filipizzu e Ignazi señalaron que la denuncia de Odarda data de febrero de 2019, mientras el pleito por el acceso a lago Escondido se inició en el año 2005, “encontrándose actualmente en la etapa de ejecución”.

Destacaron que Apcarian no suscribió la sentencia 18/19 que habilitó a Weretilneck (hoy gobernador electo) a postularse como candidato a ese cargo en la contienda electoral provincial de 2019.

“Es preciso puntualizar que lo decidido mediante la Sentencia Nº 18/19 no exhibe la connivencia o complicidad con la demandada a la que alude Odarda, máxime cuando el señor Weretilneck no es parte en este proceso, el cual fue iniciado en contra del Gobierno de la Provincia de Río Negro y no de la persona del exgobernador”, indicaron.

En el fallo desestimaron otras causales formuladas por Odarda que buscaban apartar a Barotto, Apcarian y Ceci de la causa Lago Escondido.

“Los planteos efectuados con ausencia de fundamentación suficiente ameritan el rechazo, toda vez que no puede habilitarse en la práctica el desplazamiento de los magistrados dispuesto por la organización judicial, cuando ello provoca una interferencia antojadiza en el diseño trazado por el ordenamiento para afianzar la justicia y la garantía del debido proceso, consagradas como tales en el Preámbulo de la Constitución nacional y en los artículos 18 de ésta y 22 de la Constitución de Río Negro”, concluyeron las juezas del STJ.

El juez que decidió apartarse

Y aceptaron la excusación planteada por Ceci “en la convicción que los argumentos por él explicitados en punto a que las tareas desempeñadas en los diversos cargos públicos ocupados desde el año 1999 a la fecha -en particular, sus intervenciones como Fiscal de Estado Adjunto de la Provincia de Río Negro y, posteriormente, como Fiscal de Estado- pueden generar dudas de su imparcialidad judicial para decidir en esta causa -aún sobre la base de errores conceptuales y prejuicios de la actora- resultan suficientes para justificar su pretensión de apartamiento por motivos graves de decoro y delicadeza”.