Acuerdo con el FMI: el titular libertario de la Bicameral que tratará el DNU fue apartado tras una votación de legisladores

El nuevo acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece ingresar en su etapa de definición, sin embargo, el debate político interno, está lejos de cerrarse. El Gobierno busca el respaldo del Congreso de la Nación para el DNU que habilita al Poder Ejecutivo a avanzar en la negociación.

En el Congreso en tanto, explican que es imposible llevar a debate un acuerdo del que no se conoce detalle alguno. Pero, a raíz de esa postura, el Ejecutivo defiende la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia que aprueba el acuerdo el pacto de refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo a lo que informó TN, la oposición pidió apartar al titular de la Comisión Bicameral que trata el DNU para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Según afirmaron, funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central fueron al Congreso para explicar los detalles del programa con el organismo multilateral de crédito. No obstante, legisladores de distintos espacios solicitaron sacar al titular de la Bicameral, el senador libertario Juan Carlos Pagotto. Por su parte, respecto al pedido de remover a Pagotto, el kirchnerismo argumentó que su período anual del senador ya finalizó.

La oposición había propuesto al diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot

Los legisladores de diferentes espacios insistieron en votar a las nuevas autoridades que, según el reglamento, deben ser diputados. Pero, desde La Libertad Avanza buscaron que Pagotto siga en el cargo; mientras que la oposición impulsaron al diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot.

De esta manera, funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central se presentaron ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo con el objetivo de que expliquen los detalles del decreto, así como la evolución de la negociación. Según indiciaron, estaba previsto que el debate comenzara a las 16, pero se atrasó y recién se dio inicio una hora después.

“Hace un año teníamos la presunción de que esta comisión no iba a funcionar. Pero no teníamos idea de que este gobierno iba a ser tan adepto a los DNU, eso lo hace más importante. Esta comisión tiene que funcionar. Los miro a los ojos y les digo que no hay nada grave en que la comisión se reúna».

«Si estamos en contra de la casta, tenemos que estar en contra de los que no trabajan, los que esconden las discusiones, de los que no explican las criptoestafas. Transparentemos. Queremos que la comisión se reúna”, remarcó Massot.

Luego, el senador Francisco Paoltroni propuso que presida el diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago y, tras la votación por mayoría, se convirtió en el nuevo titular de la Bicameral.