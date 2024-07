Adorni «chicaneó» a Cristina Kirchner al hablar del atentado contra Donald Trump: «Lejos de victimizarse…»

En una conferencia de prensa celebrada este lunes, el Gobierno de Javier Milei repudió el atentado contra Donald Trump y aprovechó para lanzar una chicana hacia la exvicepresidenta Cristina Kirchner. Manuel Adorni, vocero presidencial, destacó que el exmandatario estadounidense no pidió que se declarara un feriado tras el intento de homicidio en su contra, a diferencia de la reacción del gobierno de Alberto Fernández tras el fallido intento de magnicidio contra Cristina Kirchner en septiembre de 2022. Qué dijo.

«El candidato Trump, lejos de victimizarse o pretender que se dicte un feriado, hoy va a participar de la Convención Republicana en Milwaukee y allí anunciará su compañero de fórmula. El capitalismo prevalecerá sobre quienes quieren imponer una agenda contraria a la naturaleza humana. El futuro será libre o no será», expresó Adorni al inicio de su intervención, antes de abrir la ronda de preguntas.

El portavoz se refirió así a la decisión del gobierno de Alberto Fernández, que declaró feriado el 2 de septiembre de 2022, el día posterior al intento de asesinato de Cristina Kirchner. En ese momento, el gobierno justificó la medida afirmando que era necesario permitir que «el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio» y «pronunciarse en defensa de la paz y la democracia».

Adorni inició su referencia al tema con «el más absoluto repudio contra el atentado ocurrido contra la vida del expresidente de los Estados Unidos y actual candidato, Donald Trump«, calificando el ataque como un «hecho aberrante». También sostuvo que «la libertad está en peligro y el mundo occidental, libre y capitalista está bajo amenaza».

En otro momento de la conferencia, Adorni confirmó que Milei asistirá al acto por el 30° aniversario del atentado a la AMIA, que se realizará el jueves. Sin embargo, admitió que el presidente argentino aún no se había comunicado con Donald Trump. «Todavía no hablé con Milei, pero la última vez que hablé con él no se había comunicado con Trump. No sé si querrá hacerlo o no. No lo hablamos», explicó.

Cuando se le preguntó sobre las pruebas que Milei tenía para culpar a la izquierda internacional por el atentado al candidato republicano estadounidense, Adorni evadió la respuesta. «Todavía no hablé con el Presidente hoy. Pero entiendo que el que realizó el ataque era de izquierda, pero la verdad es que no lo sé. Estoy suponiendo porque la verdad es que aún no hablé con el Presidente», afirmó.

Una periodista internacional insistió con el tema en el cierre de la rueda de prensa, y Adorni reiteró «no tener una opinión» porque no había hablado con Milei. «Entiendo que el Presidente siempre tiene una razón para decir o hacer lo que hace. Aunque me comprometo a hablar sobre este tema con Milei y transmitirles el porqué lo dijo».

«De todas maneras, la opinión del Presidente sobre la izquierda internacional siempre ha sido muy clara. Considera que la izquierda ha matado a millones de personas a lo largo de la historia y que le ha hecho mucho daño al mundo libre. Esa es una postura que mantiene desde siempre. Pero sobre el atentado puntual, cuando lo hable con él me comprometo a traer una respuesta en detalle», concluyó Adorni.