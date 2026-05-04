Tensión en el Estrecho de Ormuz: Irán afirma que atacó un buque de Estados Unidos y Washington lo desmiente

La Armada de Irán aseguró haber alcanzado con dos misiles a una fragata de los Estados Unidos cerca de la zona de Jask, tras una presunta violación de los protocolos de navegación por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, el Comando Central (Centcom) de Washington desmintió el impacto de forma categórica: «Ningún buque ha sido atacado», sentenciaron.

Mientras Teherán celebra lo que considera una «respuesta necesaria» ante la incursión norteamericana, la Casa Blanca sostiene que sus naves operan sin daños bajo el “Proyecto Libertad”.

Esta misión busca escoltar embarcaciones civiles y hacer cumplir el bloqueo naval a los puertos iraníes, una medida que mantiene en vilo al mercado global del crudo.

Para reforzar su dominio en la zona por donde circula el 20% del petróleo mundial, la Guardia Revolucionaria presentó un nuevo mapa de exclusión. La delimitación abarca desde la isla de Qeshm hasta los límites con los Emiratos Árabes Unidos, consolidando un área de control total donde cualquier movimiento extranjero es considerado una provocación.

El ejército iraní fue tajante: el paso por esta vía estratégica debe ser coordinado obligatoriamente con sus mandos. De lo contrario, advirtieron que la seguridad de las fuerzas extranjeras no está garantizada.

El «Proyecto Libertad» de Donald Trump en el centro del ataque

Este incidente pone bajo fuego la misión naval denominada «Proyecto Libertad». Esta iniciativa, lanzada hace días por Donald Trump, busca que la Marina de Estados Unidos escolte a buques mercantes bloqueados en las vías marítimas de la región.

Para el mando militar iraní, esta escolta es una provocación. El general de división Ali Abdollahi calificó las acciones de Washington como una amenaza a la estabilidad económica y exigió el retiro de las flotas extranjeras.

Según Abdollahi, el despliegue de Estados Unidos es responsable de poner en riesgo la seguridad de la navegación global.

En sus redes sociales, el presidente norteamericano afirmó que existen “conversaciones muy positivas” con representantes de Teherán, alimentando la esperanza de un acuerdo diplomático. Además, calificó como “inaceptable” la última oferta de Irán.

Advertencia a los aliados de Washington

Tras el impacto de los misiles, el discurso de Teherán se endureció. Abdollahi vinculó el episodio con el ataque del 28 de febrero contra territorio iraní y advirtió que cualquier intento por alterar el control del Estrecho tendrá consecuencias para los aliados de Washington.

«Los partidarios de América deben tener cuidado», sentenció el general, señalando que las acciones de la Casa Blanca podrían derivar en un «arrepentimiento irreparable». Se espera que en las próximas horas se conozcan los daños técnicos sufridos por el buque de la Armada estadounidense y la respuesta oficial del Pentágono.

Con información de AFP.