Adriana Metz, hermana del Nieto 140 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, visita la región

Adriana Metz es integrante de la comisión de Abuelas de Plaza de Mayo y estará en Cutral Co, Roca, Regina, Cipolletti y Neuquén (archivo Oscar Livera)

La comarca petrolera será el primer lugar al que llegará Adriana Metz, hija de Graciela Romero y de Raúl Metz, desaparecidos por el accionar de la última dictadura militar en Argentina. Adriana recuperó en julio a su hermano nacido en cautiverio, es integrante de la comisión de Abuelas de Plaza de Mayo y estará en la región como parte del mes por la identidad.

El 7 de octubre de 1977, las Madres de Plaza de Mayo que ya habían iniciado las rondas en la Plaza el 30 de abril de ese año para exigir saber dónde estaban sus hijos que habían sido secuestrados, usaron los pañuelos blancos en la cabeza durante la peregrinación a la Virgen de Luján, para reconocerse.

Las abuelas de Plaza de Mayo, nacieron como organización un 22 de octubre de 1977 y la ley 26001/2004 fijó ese día como el del derecho a la identidad, en reconocimiento a la labor de búsqueda de los bebés apropiados por el régimen militar en los centros clandestinos de tortura.

«Adriana disfrutará de una jornada por la Memoria por sus padres y sabremos de esta reconstrucción de vínculos con su hermano, eso que les quitó la dictadura» dijo Dora Seguel, integrante de la organización de Familiares y ex Detenidos y ex Presos Políticos de la Dictadura que junto con HIJOS organizaron la jornada en la Comarca en un trabajo conjunto con la Red por la identidad.

Las actividades comenzarán el lunes 3 a las 9,30 con una conferencia de prensa de Adriana Metz en el Instituto de Formación Docente 14 (Gregorio Alvarez 692) a la que también fueron convocados los alumnos del CPEM 20, la comunidad educativa que realizó en una intervención digital, el circuito de los secuestros y desapariciones en Cutral Co y Plaza Huincul durante la dictadura.

Luego se realizará una intervención artística con pañuelos blancos y mensajes en el bulevar frente al lugar del secuestro del matrimonio Metz (con Graciela embarazada) en diciembre de 1976, en la calle C.H. Rodríguez y desde allí habrá un acto en el Espacio de la Memoria, donde se retirará una placa con la leyenda «nos falta el bebé del Matrimonio Metz», para suplirlo con otra que dirá del encuentro del niño apropiado y de la restitución de su identidad.

La mañana continuará con una charla en ATEN Cutral Co y luego a las 14 en el IFD 14 con una actividad conjunta con la Red por la Identidad, que coordina la estadía de Adriana Metz en el Alto Valle.

Actividades en otras localidades

Está previsto que Adriana Metz se encuentre el martes 4 en Cipolletti a las 10 en el centro comunitario «Abuelas» en el barrio Obrero, luego un conversatorio a las 15 en la escuela técnica 22 y un conversatorio a las 18 con estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro y comunidad en general en España 750. Organiza, la Red por la Identidad.

El miércoles 5 estará en Regina a las 9,30 en el Instituto de Formación Docente, donde se llevará a cabo un conversatorio a cargo de la Red por la Identidad de Regina y el proyecto de Extensión del IFD. A las 14,30 estará en la plaza Belgrano de Roca, donde se llevará a cabo un conversatorio y acto organizado por el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, UnTER y la Red por la Identidad en Roca.

El jueves 6 de noviembre la actividad continuará en Neuquén con un conversatorio a las 10 en el Instituto Superior de Formación Docente ubicado en Anaya 255 y con un acto en el «Paseo de las Abuelas», en Primeros Pobladores y Ruta 22 de Neuquén capital, organizado por el Red por el Derecho a la Identidad.

El nieto 140

La recuperación de la identidad del Nieto 140, como hijo de Graciela Romero y Raúl Metz por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo movilizó a los sobrevivientes, familiares y organismos de Derechos Humanos del Alto Valle y de Bahía Blanca, porque en los distintos juicios neuquinos y en los de Bahía, siempre se preguntó y exigió saber dónde estaba el bebé Metz.

La historia del matrimonio bahiense secuestrado en Cutral Có y de su hija Adriana en búsqueda del bebé apropiado en el centro clandestino del V Cuerpo del Ejército, atravesó todos los juzgamientos desde la reapertura penal de las causas. La alegría y el festejo en tiempos de reivindicación oficial del Terrorismo de Estado, fue compartida en redes y en abrazos: Adriana lo encontró, todas y todos celebraron.

Adriana nunca dejó de buscar a su hermano, que nació el 17 de abril de 1977 en el centro clandestino de Bahía, en una casilla rodante separada del resto de las habitaciones donde estaban secuestrados las y los desaparecidos en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.

El abuelo paterno de Adriana y del nieto recuperado 140, Oscar Metz, acudió a juzgados y comisarías, en Buenos Aires y en Neuquén, en búsqueda de la pareja secuestrada en Cutral Co. Presentó notas y escritos en tribunales nacionales y en foros internacionales. El matrimonio de Graciela Romero y Raúl Metz habían llegado a Cutral Co desde Bahía, donde militaban en el PRT. En diciembre de 1976 el grupo de tareas secuestró a la pareja. Adriana, con apenas un año, quedó en la sillita de comer de bebé, en la cocina arrasada por la violencia. Los abuelos Metz la rescataron de la casa de unos vecinos de la comarca petrolera.

En 1981 llegó una carta de una sobreviviente de los tormentos en Bahía, Alicia Partnoy, por la que Oscar Metz supo que además de su hijo y nuera, debía buscar un nieto. Así se enteró Adriana que tenía un hermano: cuando los escuchó hablar del bebé Metz en la mesa familiar.