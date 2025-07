Adriana Serquis: el peronismo en Río Negro tiene todo dado para «ampliar su electorado»

La extitular de la CNEA y precandidata a primera diputada por el peronismo rionegrino, Adriana Serquis, dijo que la alianza que lograron conformar apunta a “ampliar y contener a otra parte el electorado” que vaya más allá de Unión por la Patria y consideró que en octubre habrá una polarización que relegará al partido provincial JSRN.

Serquis criticó a la fuerza que encabeza el gobernador Alberto Weretilneck por su discurso provincialista y su repetido compromiso de votar en el Congreso “todo lo que beneficie a Río Negro” y rechazar lo que la perjudique.

Para la precandidata surgida de Patria Grande (el espacio que orienta Juan Grabois), esa consigna “se ha mostrado limitada y no ha funcionado”, al menos en los apoyos brindados “a la ley Bases” y también “al haber dejado correr ciertos decretos” del gobierno de Javier Milei.

Serquis interpretó que llegada la hora habrá polarización entre quienes defienden al presidente y aquellos que buscan frenar sus políticas y se inclinarán por la alianza peronista.

Reconoció que su candidatura todavía no está firme y puede haber cambios antes de la inscripción ante la Justicia Electoral, que tiene plazo hasta mediados de agosto. Desde el Frente Renovador, de Sergio Massa, impulsan para ese lugar la candidatura de la actual senadora Silvina García Larraburu.

Para Serquis “todo puede pasar”, pero dijo también que su postulación está segura y que el acuerdo que labraron con el sorismo y con La Cámpora que no corre riesgos.

Aseguró que desde el anuncio formal de su candidatura como cabeza de lista recibió apoyos variados y que algunos la sorprendieron. “Hay gente que viene de Juntos por el Cambio y me han dicho que les interesa que esté ahí. No lo van a hacer público, pero me van a votar”, señaló.

La política como herramienta

Serquis entiende que su nombre responde con la demanda de “caras nuevas” que suelen repetir los electores críticos. “Vengo de la inexperencia en procesos electivos. Mi trabajo en la política siempre fue más en lo técnico y en la participación ciudadana de base -afirmó-. Creo en la política como herramienta, pero no tanto en las disputas de poder”.

Dijo que la propuesta que construyeron desde las distintas vertientes del PJ “va a convocar a todos los que entienden que este modelo de país nos está destruyendo”.

Admitió que en Río Negro muchos ven “un escenario de tercios”, con el peronismo, la Libertad Avanza y JSRN como actores principales. Pero a su entender, terminará por decantar en “mileísmo y antimileísmo”, y la fuerza provincial quedará en un rol secundario.

Dijo que si llegó al lugar que hoy ocupa en la lista es por el vasto trabajo político de Patria Grande y el movimiento Argentina Humana, que impulsa esa fuerza a nivel nacional, al que definió como un “think tank” con muchos “equipos de trabajo” y cuadros técnicos que piensan propuestas de gestión en temas como acceso a la tierra, alimentación, sistemas productivos, usos de energía, universidades y pueblos originarios.

Según Serquis, su punto de partida es lo científico tecnológico y Patria Grande se propuso trabajar desde esa plataforma “como un valor”, lo definen como el aporte de “los cerebros que no se fugaron, o que se fueron y volvieron”, al que suman otros sectores clave como “la economía popular, los representantes de base, los que sufren el modelo, y que pueden aportar muchos conocimientos”.