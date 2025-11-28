Advertencia de farmacéuticos de Río Negro por millonaria deuda

Las farmacias aseguran que están jaqueadas por las deudas de las obras sociales.

Desde el sector farmacéutico de Río Negro se escucharon ayer voces de alerta por el retraso de los pagos de las dos principales obras sociales que atienden en la provincia: PAMI e Ipross.



Desde la Federación de Farmacéuticos que agrupa al sector le pusieron números a las deudas. En total son 8.100 millones de pesos.



Los farmacéuticos también advirtieron que se plantea la posibilidad de adoptar el método de reintegro.

Según indicó Roberto Zgaib, vicepresidente de la entidad, Pami le debe a los farmacéuticos 3.700 millones de pesos, mientras que Ipross acumula una deuda de 4.400 millones de pesos.



“El problema principal es el descalce entre el cobro de Pami e Ipross y las obligaciones de las farmacias, que son todas a 30 días”, remarcó el empresario farmacéutico.



“El 100% de los compromisos financieros de las farmacias son a 30 días”, reiteró.



Según informó que la obra social de los jubilados tiene un atraso de 30 días, e Ipross de 45 días de deudas vencidas.



“Recién de Pami estamos terminando de cobrar septiembre y octubre”, indicó Zgaib.

El vicepresidente de la Federación indicó que Ipross debe segunda quincena de agosto y todo septiembre.

Problemas para mantener los stock



El referente del sector indicó que la situación pone en riesgo el financiamiento de las farmacias “para poder mantener los stock y atender a los afiliados, porque la demanda siempre está”.



“El problema se produce cuando no podes pagarle a las droguerías y te restringen el crédito, eso pone en riesgo la atención. Por eso la semana que viene las farmacias nos solicitaron una reunión”, informó Zgaib.

Finalmente, el empresario indicó que está la posibilidad de atender por “reintegro, si no se resuelve la situación. Algo que ya conocen las autoridades de Ipross y Pami”.