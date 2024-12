Advierten a Gloria Ruiz que «denunciar sin pruebas trae consecuencias»: respuestas desde el arco político

La vicegobernadora Gloria Ruiz cargó contra el arco político este miércoles, al presentar una denuncia tras su suspensión. Ernesto Novoa, diputado y presidente del bloque Comunidad en la Legislatura, habló en RÍO NEGRO RADIO. «Denunciar sin pruebas trae consecuencias», aseguró.

Escuchá a Ernesto Novoa, presidente del bloque oficialista, en RÍO NEGRO RADIO:

Gloria Ruiz se presentó en la Ciudad judicial junto a los que dijo eran sus abogados. Novoa expresó su sorpresa ante la denuncia y manifestó que, como letrado, considera llamativo que se haga una acusación de este tipo sin pruebas.

«La verdad es muy llamativo que haga una denuncia de ese tenor. Yo soy abogado, pero bueno, la vicegobernadora sabrá lo que hace, tiene toda la libertad para hacerlo. Así que yo estoy tranquilo, que haga lo que tenga que hacer», enfatizó.

Pese a la acusación de Gloria Ruiz, Novoa subrayó que están «enfocados en que la situación en la Legislatura lleve sus pasos legales, constitucionales«. Agregó que se realizó «el procedimiento de rigor que tiene que ver con su separación, por ahora, momentánea».

La denuncia de la vicegobernadora Gloria Ruiz no le preocupa. Novoa subrayó que las acusaciones deben estar basadas en pruebas sólidas, ya que «denunciar abiertamente y sin pruebas trae consecuencias». «Que ella que haga lo que quiera, está en su derecho», argumentó.

Gloria Ruiz contra el arco político: «Nos encontramos con más casos de supuestos mal manejos», afirmó Ernesto Novoa

Gloria Ruiz aseguró que insistirá en su denuncia contra diputados y funcionarios del gobernador Rolando Figueroa. «Que salga la denuncia en Comodoro Py, es otro dato llamativo. Pero además son delitos que tiene que probarlo, una persona para denunciar tiene que tener todos los elementos de prueba, sin prueba, es difícil avanzar, así que yo estoy tranquilo», sostuvo Novoa.

Tras el escándalo con Gloria Ruiz, reflexionó sobre el manejo de los fondos públicos. «Yo he cuestionado el manejo de fondos públicos, no ahora, sino ya hace tiempo. Y si esto me trae algún problema, no tengo ningún problema en asumirlo, porque valió la pena«, expresó.

Y remarcó: «Cada vez que levantamos una tapa nos encontramos con más casos de supuestos mal manejos».

«Ella (Gloria Ruiz) está en una situación que tiene que dar respuesta. Y las personas, cuando son cuestionadas tienen dos posibilidades, una es tratar propiamente, digamos, lo que a uno se lo cuestiona. Es decir, bueno, qué es de lo que se me acusa o de que se me cuestiona y responder con respecto a eso. Y la otra es acusar a otros atacando», recalcó.

«O sea, defenderse atacando, en cualquiera de las dos formas es legítima, lo que sí que cuando alguien denuncia y sin prueba después es otra consecuencia jurídica», añadió.

Sobre Gloria Ruiz, indicó que se firmó la resolución este miércoles. Explicó que «va a haber una prolongación de cuarenta días a partir del 16 de diciembre de sesiones ordinarias y que no hay límite, por lo que se pueden cumplir perfectamente los 30 días establecidos para que la vomisión investigue».

Según Novoa, se están recibiendo los informes. «Están llegando de a poco, digamos, los pedidos y la verdad que cada vez estamos más sorprendidos con los resultados que van llegando a la comisión. Es increíble el manejo que se evidencia en la documentación», enfatizó.

Aseguro que hay pruebas contra Gloria Ruiz: «Hemos encontrado información que está bajo análisis y que no se ajustan a lo reglamentado por las normas y reglamentación a la Legislatura. Una contratación directa nunca puede pasar los siete millones, doscientos y acá estamos viendo que hay contrataciones que superan ese monto. Lo que está llegando es llamativo y es cuestionable».

La denuncia de Gloria Ruiz: la presentación contra diputados y ministros

Gloria Ruiz presentó una denuncia contra diputados y ministros de Neuquén. Este miércoles, la vicegobernadora y sus abogados, encabezados por Carlos Broitman informaron sobre la presentación realizada ante la Justicia Federal.

Según pudo averiguar diario RÍO NEGRO, se trata de un escrito de cuatro carillas que recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello, titular del juzgado 7 en Comodoro Py.

La denuncia, según la copia a la que accedió este diario, dice de manera un tanto temeraria que «los miembros de distintos poderes de la provincia que aquí se denuncian y que deberán responder penalmente por sus acciones, motivados por arreglos espurios y clandestinos que incluyeron actos de corrupción, administración fraudulenta, cohecho y tráfico de influencias y lavado de activos, orquestaron, falsa denuncia y violencia de género mediante, una operación tendiente a suspenderme ilegalmente del cargo que detento por mandato popular»

Respecto a la denuncia de Gloria Ruiz, Gustavo Fernández Capiet, el ministro de Turismo de Neuquén, dijo que «no tienen nada formal y como funcionarios lo toman con tranquilidad».

A su vez, la jefa de Gabinete de Neuquén capital, María Pasquialini, agregó: «Coincido con tolerancia cero. No puede caber ninguna duda con quienes tienen manejo de fondos públicos».

La denuncia de Gloria Ruiz: uno por uno, los denunciados

