Aguas Rionegrinas incorporó bombas y caños para mejorar el servicio en toda la provincia

Los equipos fueron presentados en Viedma y serán distribuidos en distintos puntos de la provincia. Foto: gentileza.

Aguas Rionegrinas sumó 25 bombas de alta tecnología y 120 caños de PVC de grandes dimensiones con el objetivo de «consolidar la infraestructura sanitaria» en toda la provincia, según se indicó desde el gobierno.

Las bombas fueron compradas con recursos provenientes de la tarifa del servicio y es «una inversión que o se había hecho nunca en la empresa» indicó el gobernador Alberto Weretilneck durante una recorrida por la planta potabilizadora de Viedma.

Los nuevos equipos, considerados entre los más avanzados para estaciones elevadoras de cloacas, permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias, fortalecer el mantenimiento preventivo y optimizar la eficiencia energética del sistema.

Weretilneck remarcó que la incorporación permitirá «evitar fallas, saturaciones y desbordes» y «fortalecer el cuidado del ambiente y garantizar un servicio de saneamiento más seguro para las y los rionegrinos».

Por su parte, el Presidente de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, explicó que la adquisición representa un cambio de escala para la empresa. «Antes comprábamos una o dos bombas; hoy incorporamos 25 para toda la provincia. Esto nos permite responder mucho más rápido ante una rotura y fortalecer el mantenimiento preventivo».

Destacó también que la inversión fue posible gracias a un modelo de gestión que reinvierte en infraestructura los recursos generados por el pago de las tarifas.

Dijo que «cada boleta que pagan los usuarios vuelve en obras y equipamiento para mejorar el servicio, fortaleciendo la empresa con recursos propios».

Bombas y caños para distintas ciudades rionegrinas

Desde la empresa se destacó que cada una de las bombas fue adquirida junto con su correspondiente kit de reparación, lo que permitirá realizar intervenciones ágiles ante cualquier desperfecto, reducir los tiempos de inactividad y asegurar una mayor continuidad del servicio.

Los equipos serán distribuidos estratégicamente en distintas localidades para optimizar el funcionamiento de las estaciones elevadoras de cloacas. Además, incorporan tecnología de alta eficiencia que contribuirá a disminuir el consumo de energía, un aspecto clave para la empresa, que actualmente afronta un costo cercano a los $1.400 millones mensuales en electricidad.

La adquisición forma parte de una compra total de 28 equipos de bombeo, de los cuales ya fueron incorporados 25 y próximamente llegarán los tres restantes. Los equipos de mayor tamaño tienen una potencia que les permite impulsar y mover entre 450.000 y 650.000 litros de líquido cloacal por hora.

En cuanto a los caños tienen entre 200 y 400 milímetros de diámetro y representan una inversión 51 millones de pesos. Son considerados claves para las renovaciones planificadas en acueductos de agua potable y en colectores cloacales.

El primer cargamento, de 90 unidades, ya está en la provincia y una parte fue destinada a la zona del Alto Valle para distintos requerimientos en esa zona.