Las imágenes que dejó la lluvia en el Alto Valle: calles inundadas, complicaciones y tránsito afectado

El miércoles, un intenso temporal de lluvia azotó al Alto Valle de Neuquén y Río Negro. A pesar de que no había ninguna alerta emitida, las precipitaciones se mantuvieron constantes durante todo el día y recién cesaron en la madrugada de este 30 de julio.

La acumulación de agua provocó destrozos y el desmoronamiento de varios caminos de tierra. Además, los vecinos tuvieron que enfrentarse a calles completamente inundadas, lo que convirtió en una verdadera travesía salir a trabajar, ir al colegio o realizar cualquier otra actividad.

Tránsito complicado tras la lluvia

En Cipolletti, varias calles principales de la ciudad y de los barrios amanecieron inundadas. Los sectores que estaban en obras fueron los más afectados y por ello desde que inició la jornada, el Municipio emitió un comunicado para que circulen con cuidado.

Uno de los barrios más complicado fue Ferri. Esta mañana se realizó el desagote de un sector de calle para eliminar «acumulaciones de agua y favorecer el escurrimiento».

Los vecinos de Fernández Oro también denunciaron complicaciones. Los sectores rurales, donde los caminos no son asfaltados, presentaban acumulación de agua y aseguran que los pozos se profundizaron por lo que resulta difícil el tránsito normal de vehículos.

Incluso las clases se vieron afectadas este jueves. La comunidad de la ESRN N° 14 comunicó la suspensión del servicio de transporte escolar en el turno mañana debido «al mal estado e intransitabilidad de los caminos». La medida alcanzó a los recorridos de Costa Linda, Puente de Madera, Ex Isla 10, La Unión y zonas aledañas.

El Ejecutivo Municipal puso en marcha un operativo en las zonas más afectadas. Durante la noche del miércoles comunicaron que había un equipo de Servicios Públicos realizando tareas para «facilitar el escurrimiento del agua y atender los sectores más afectados por las condiciones climáticas». Solicitaron circular con precaución, evitar zonas anegadas y comunicarse ante cualquier emergencia a los siguientes números: 299 468 1133 (Desarrollo Humano) o 2994 59 7226 (Servicios Públicos).

Roca fue otra ciudad afectada por la lluvia . Como es usual en estos temporales, las calles principales de la ciudad como la 9 de Julio y la 25 de Mayo amanecieron inundadas, pero los más afectados fueron los barrios periféricos como Chacramonte. La neblina, que aún se mantiene, fue otro factor que dificultó el tránsito.

Calles en barrios de Roca. Foto: Juan Thomes

La misma situación se repitió en otras localidades del región valletana como Cervantes, Huergo, Godoy y Regina donde los más perjudicados fueron los vecinos que viven al pie de la barda. La intensidad de la lluvia provocó cascadas que se desagotaron directamente en estos sectores donde el tránsito es por calles de tierra.

En Neuquén la situación fue similar, incluso se tomó la medida de suspender clases por el estado de los caminos en sectores rurales y de meseta.