Volcó un camión sobre la Ruta 22, en cercanías de Villa Regina: trasladaba paquetes a Neuquén

Un camión que viajaba desde Buenos Aires a Neuquén volcó anoche sobre la Ruta 22, en cercanías de Villa Regina. El conductor no resultó lesionado.

Fuentes de la policia de Río Negro dijeron a este medio que el siniestro vial fue anoche a la altura del barrio El Chiripá.

Vuelco sobre la Ruta 22, cerca de Villa Regina: iba con carga a Neuquén

El vehículo de carga es del Correo Argentino. Todavía permanece sobre el costado del camino. El tránsito no está afectado. Efectivos policiales están en la zona de forma preventiva. Además hay personal de la empresa de mensajería que esta haciendo el trasbordo de la carga a otro camión.

Según los primeros datos, el camionero no se percató de la curva y pasó de largo. Ahí se habría producido el vuelco. Viajaba solo.