El Top 5 de los países que lideran la producción petrolera en Latinoamérica: dónde se ubica Argentina

La producción de petróleo en Latinoamérica atraviesa una etapa de reconfiguración. Mientras algunos productores históricos buscan sostener sus niveles de extracción y otros recuperan terreno tras años de caída, un nuevo grupo de países gana protagonismo gracias al desarrollo de grandes proyectos. En ese escenario, Argentina pelea por su lugar siendo uno de los casos más destacados.

Entre uno de los logros recientes, Argentina alcanzó un nuevo récord de producción de petróleo con 910.489 barriles por día, un volumen que no sólo consolida el crecimiento de Vaca Muerta, sino que además lo ubica como el quinto mayor productor de petróleo de América Latina, cada vez más cerca de ingresar al lote de los cuatro principales.

Si bien existe aún una diferencia con Guyana, que actualmente ocupa el cuarto lugar con 920.000 barriles diarios, es de menos de 10.000 barriles por día. Si el ritmo de crecimiento se mantiene durante los próximos meses, Argentina podría superar ese registro antes de fin de año.

Pero el objetivo de la industria es aún más ambicioso: alcanzar el millón de barriles diarios antes de finalizar 2026, un umbral que marcaría un nuevo salto para el sector petrolero argentino.

El ranking petrolero de América Latina

En Latinoamérica el liderazgo regional continúa ampliamente en manos de Brasil, cuya producción ronda los 3,95 millones de barriles diarios. El gigante sudamericano sostiene esa posición gracias al desarrollo de los yacimientos offshore en aguas profundas del presal, que representan la mayor parte de su producción.

Brasil no solo es el principal productor latinoamericano, sino también uno de los diez mayores productores del mundo. Más del 95% de su petróleo proviene de explotaciones marinas y Petrobras continúa siendo el actor dominante de la industria.

El segundo lugar corresponde a México, con una producción cercana a 1,75 millones de barriles diarios. Aunque durante la última década enfrentó una disminución de la producción por el agotamiento de varios campos maduros, el país logró estabilizar sus niveles de extracción y continúa siendo uno de los principales exportadores de crudo de la región.

El podio lo completa Venezuela, que volvió a superar el millón de barriles diarios y alcanzó en junio una producción de 1,07 millones de barriles por día, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Después de varios años de fuerte caída, la recuperación de la producción venezolana permitió desplazar a Guyana del tercer lugar regional y devolver al país a una posición de mayor relevancia dentro del mercado latinoamericano.

El gran fenómeno petrolero de los últimos años en América Latina es Guyana. Gracias al desarrollo de importantes descubrimientos offshore realizados durante la última década, el pequeño país pasó de ser un actor marginal a producir alrededor de 920.000 barriles diarios, una cifra que lo posiciona actualmente en el cuarto puesto regional.

Las proyecciones internacionales indican que Guyana continuará aumentando su producción y podría acercarse al millón de barriles diarios durante los próximos años, impulsada por nuevos desarrollos en alta mar.

Ese crecimiento explica por qué Argentina necesita mantener su ritmo de expansión para escalar posiciones y consolidarse entre los principales productores del continente.

El salto argentino tiene nombre: Vaca Muerta

La transformación de Argentina en el mapa petrolero regional está directamente vinculada al desarrollo de Vaca Muerta. Desde 2021, la producción de shale oil creció de forma sostenida gracias a las inversiones de las principales operadoras y al incremento de la productividad de los pozos.

Ese proceso permitió que el país pasara de producir menos de 600.000 barriles diarios hace pocos años a superar ahora los 910.000 barriles por día, acercándose rápidamente al millón. El impulso de Vaca Muerta representa el 69,63% del crudo argentino, lo cuál representa cerca de 7 de cada 10 barriles extraídos en el país, lo hicieron de los campos del shale.

El crecimiento también modificó el perfil exportador del sector energético argentino. El petróleo ya desplazó a los principales complejos agroindustriales y se convirtió en el principal producto de exportación del país durante el primer semestre de 2026.

Frente a este panorama alentador, la infraestructura se presenta como la clave del próximo salto. El desafío ya no pasa únicamente por producir más petróleo, sino por poder transportarlo y exportarlo. En ese sentido, durante este año comenzaron a concretarse obras consideradas estratégicas para la industria. Oleoductos del Valle (Oldelval) puso en marcha una nueva ampliación de su sistema de transporte, aumentando la capacidad para evacuar la producción de Vaca Muerta.

Al mismo tiempo, avanza el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que prevé iniciar las exportaciones desde el nuevo puerto de Punta Colorada, en Río Negro, a partir de enero de 2027.

La combinación de mayor capacidad de transporte y una nueva terminal marítima permitirá abrir nuevos mercados internacionales y sostener el crecimiento previsto para los próximos años.

Más allá del crecimiento de algunos países en particular, la región en su conjunto viene incrementando su relevancia como proveedor mundial de hidrocarburos. Según la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), la producción de petróleo de América Latina y el Caribe alcanzó 324 millones de barriles durante marzo de 2026, un 9% más que en igual mes del año anterior.

Brasil, México y Venezuela concentraron cerca del 69% del total producido en la región, aunque Argentina aparece como uno de los países con mayor dinamismo gracias al desarrollo del shale.

La creciente tensión geopolítica en Medio Oriente y la volatilidad del mercado internacional también reforzaron el papel estratégico de América Latina como proveedor alternativo de petróleo y gas para el mundo.

En ese contexto, Argentina no solo gana posiciones en el ranking regional, sino que comienza a consolidarse como uno de los actores con mayor potencial de crecimiento de la industria petrolera latinoamericana. Con Vaca Muerta como motor y nuevas obras de infraestructura que ampliarán la capacidad exportadora, el país está cada vez más cerca de convertirse en el cuarto mayor productor de petróleo de la región y de ingresar a una nueva etapa como exportador energético.