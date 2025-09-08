Alegatos en el juicio por planes sociales: Para Di Luca hubo una estafa y el responsable es Soiza

El exministro de Desarrollo Social de Neuquén, Abel Di Luca, llegó al juicio por la estafa con planes sociales acusado de comandar una asociación ilícita. Hoy su defensor, Gonzalo Rodríguez, pidió al tribunal que lo absuelva. Remarcó que no hay pruebas directas que lo involucren. Planteó que efectivamente se cometió durante la gestión de Omar Gutiérrez una defraudación al Estado, de la cual su asistido era ajeno. Dijo que esta maniobra la realizó Ricardo Soiza, imputado por el mismo delito.

Esta mañana se desarrolló la primera jornada de alegatos de las defensas. La exposición de Rodríguez marcó el fin de la tregua que habían mantenido durante todo el juicio el «Grupo Rivadavia», donde operaba la dirección de Planes Sociales a cargo de Soiza, con el «Grupo Anaya», sede del ministerio.

«Me parece de una gravedad institucional condenar a un ministro con esta orfandad probatoria», manifestó Rodríguez.

En el caso del bloque de imputados del «Grupo Anaya» que integran Tomás Siegenthaler (coordinador provincial de Administración, señalado como otro de los líderes de la banda), Julieta Oviedo y Laura Reznik (segundas líneas que prestaron colaboración, según la fiscalía) sus defensores, Pablo Gutiérrez y Ricardo Mendaña, también solicitaron las absoluciones.

Afirmaron que la acusación de la fiscalia fue arbitraria. Sostuvieron que no se probó que hayan recibido un sólo llamado de los demás imputados, ni las inconsistencias patrimoniales que se le achaca por ejemplo a Soiza. Además señalaron que no hay vínculo alguno de ellos con «la caja azul», donde se acumulaban los fondos que después eran utilizados para el financiamiento de las campañas políticas del MPN.

Indicaron que lo único que hicieron fue «cumplir con el procedimiento legal».

En el caso de Luis Gallo, ex director de Finanzas, sus defensores Fabian Flores y Carlos Fernández, manifestaron que no integró la asociación ilícita y sus acciones son «actos administrativos legítimos, sin ninguna intención criminal». Para él también reclamaron la absolución.