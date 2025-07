Allen: ATE exige paritarias municipales urgentes y advierte posibles medidas de fuerza

“Desde el sindicato estamos en alerta dado los incumplimientos de los compromisos asumidos que repercuten en el bolsillo de los y las trabajadores”, advierte la seccional de ATE en Allen, en medio del fuerte malestar generado por el pago «incompleto» del aguinaldo y la «falta de una propuesta salarial concreta» por parte del Ejecutivo.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria general de ATE Allen, Carolina Suárez, explicó que durante la última reunión paritaria, realizada el lunes pasado, no se presentó ninguna oferta salarial. “Nos pidieron que esperemos entre 40 y 60 días para una propuesta. Esto no fue aceptado y por eso se pide nueva reunión. Todavía no hay respuesta”, indicó Suárez.

Según detalló la secretaria general, la última paritaria se concretó el 13 de mayo y la última actualización salarial se reflejó en los haberes de junio. El acumulado trimestral, que incluye los incrementos de abril, mayo y junio, fue del 35,52%. “El 21% con los haberes de mayo y el 12% con los haberes de junio”, precisó Suárez.

Asimismo, la delegada de la seccional en Allen advirtió que no se descartan medidas de fuerza si el Ejecutivo no responde al pedido de convocatoria paritaria para esta semana.

Pago «desdoblado» del aguinaldo en Allen

La semana pasada, el gremio estatal denunció en redes sociales que el Ejecutivo propuso el pago desdoblado del aguinaldo. “El día 5 se pagó el 50% del aguinaldo a todos y ayer se pagó el 50% que faltaba a las categorías 12 y 13”, explicó Suárez. Sin embargo, advirtió que el resto de las categorías –de la 14 a la 26–, que representan la mayoría del personal, aún no percibieron la segunda mitad del aguinaldo. El plazo vence el 19 de este mes.

La secretaria general del gremio sostuvo que «el aguinaldo es un derecho que debe alcanzar a todo el personal» y denunció que el municipio continúa «en falta”, ya que “hay muchos y muchas trabajadoras que aún no lo cobraron como lo establece el estatuto municipal, es decir, el aguinaldo debe pagarse con el sueldo de junio”.

Desde el sindicato se declararon en alerta “ante el panorama incierto que se pone en evidencia desde la administración municipal”.