En los municipios de Río Negro, cada uno atiende su política salarial

Con la política salarial provincial delineada, con un esquema cercano a la inflación para el primer cuatrimestre, en los municipios de Río Negro cada uno atiende su dilema y de los grandes, hoy solo se mantiene abierta la discusión en Bariloche, mientras que Roca y Viedma tienen cerrado el primer trimestre y Cipolletti acaba de acordar con los sindicatos.

Bariloche en pleno “plan de lucha”

La paritaria salarial en el municipio de Bariloche se abrió hace dos semanas y luego de varios encuentros las posiciones se mantienen distantes, con el Soyem embarcado en un “plan de lucha” que comenzó este viernes con una olla popular y continuará el miércoles con retenciones de servicio con presencia en la secretaría de Hacienda.

El gobierno del intendente Walter Cortés (PUL) se mantiene en su postura de ofrecer incrementos que no se aparten del índice de inflación medido por el Indec, de modo que propuso pagar los salarios de febrero con una mejora del 2,2%, y aplicar en adelante subas equivalentes a la evolución del costo de vida.

El Soyem resolvió en asamblea rechazar esa fórmula porque considera que los guarismos del Indec son un promedio nacional “y no refleja lo que sucede en Bariloche” con los alquileres, los servicios y otros precios de la economía. Quieren acordar porcentajes fijos para el próximo semestre, que le “ganen” a la inflación, aunque sea por algunas décimas.

Hasta la semana pasada el gremio pretendía un incremento del 20% para el semestre, y en la última asamblea acordó ajustarse hasta un 18%, lo que resultaría de aplicar mejoras mensuales y sucesivas del 3%, en el período febrero/julio.

Como trasfondo de la pulseada salarial, existen roces cada vez más ásperos entre el gremio y Cortés por la decisión oficial de condicionar las licencias gremiales y retacear el pago de sueldos a los dirigentes con ese beneficio. Otro motivo de conflicto es el cobro de un bono por parte del personal político que, según el gremio, fue una conquista de los trabajadores de planta que no es trasladable. Y también las últimas renovaciones de contratos laborales por solo tres meses, cuando lo habitual era que se renueven por períodos anuales.

Cipolletti cerró el 2024 y enero

En Cipolletti, los gremios estatales y el municipio firmaron el viernes un nuevo acuerdo paritario. El último convenio había sido cerrado en noviembre y durante enero fueron varios los pedidos para reactivar las negociaciones, que habían permanecido paralizadas.

El incremento que otorgará el gobierno de Rodrigo Buteler (JSRN) en los haberes de febrero será del 7,5%, en base al básico de enero. Este número está conformado en un 5,2% correspondiente al cierre de las paritarias del segundo semestre 2024 y un 2,2% perteneciente a la paritaria 2025.

La oferta —según informó el Ejecutivo— fue aceptada por los sindicatos ATE, Soyem, UPCN y Sitramuci sin reparos. Anteriormente se había concertado una instancia de asamblea para escuchar la voz del personal municipal.

Paritaria en Cipolletti. Gentileza

Fueron necesarias tres instancias de diálogo en la última semana para lograr la rúbrica en conformidad de los gremios. Hasta el miércoles había un rechazo unánime al pago de esta oferta en forma escalonada, junto con los haberes de febrero y marzo.

Pese a las tensiones, propias de una discusión salarial, el retorno de las negociaciones fue visto con buenos ojos. Antes, los sindicatos habían solicitado una recomposición que alcanzara al acumulado anual del IPC de la Patagonia, que cerró el 2024 en 124,7%. Las actualizaciones otorgadas hasta enero se habían colocado 23,03 puntos por debajo de ese porcentaje.

Por lo pronto, la próxima reunión paritaria se realizará en abril, al día siguiente de la publicación del IPC de marzo.

Roca con acuerdo hasta marzo

El municipio de Roca retomará el 7 de marzo la discusión paritaria con los gremios ATE, Soyem, UPCN y ATM. Aún se desconoce las pretensiones gremiales y se espera que formulen sus demandas en asambleas en los próximos días.

El último debate salarial —cerrado a mediados de diciembre por la gestión de María Emilia Soria (Pasión por Roca)— fijó un incremento trimestral del 10%. Según lo acordado, se trató de un 4% para los haberes de diciembre, un 3% para enero y otro porcentaje similar para febrero.

Además, se definió que una suma no remunerativa de 27.000 pesos pase a ser remunerativa en dos tramos en diciembre y enero. De esta forma, no quedan actualmente sumas no remunerativas en los haberes de los municipales.

El único gremio que firmó este acuerdo en disconformidad fue la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM). “No era lo requerido por los trabajadores”, aseguró Raúl Vargas, referente del gremio, en diálogo con RÍO NEGRO.

Municipio de Roca.

El sindicato reclama un retraso salarial superior al 20%. “Cuando nos sentamos en octubre, nuestra intención era llegar a un 25 o 30% de recomposición salarial para llegar más o menos equiparados con la inflación acumulada en el año. Hecho que no ocurrió. Esta gente (ATE, Soyem y UPCN) firmó por un 10% hasta febrero. Fue una locura”, agregó Vargas.

La explicación oficial sobre el ofrecimiento salarial respondió a dos factores: la reducción de la coparticipación y la baja de la recaudación. Sin embargo, desde ATM consideran que el problema radica en una “falla en la administración” de los recursos.

Viedma, por encima de la inflación

En Viedma, a mediados de enero los gremios acordaron con el gobierno de Marcos Castro (JSRN) el esquema salarial del primer trimestre con un bono de 100.000 pesos por única vez en enero y una suba del 3,5% en febrero acumulativo sobre el básico de diciembre y otro 3,5% en marzo, también a aplicar sobre los básicos del mes anterior.

Ese porcentaje también se aplica de manera proporcional para los contratados con horas cátedra y las bonificaciones por función, además de un incremento por asignaciones familiares incluído escolaridad, con iguales montos y parámetros de Anses.

Resuelto el primer tramo del año, Soyem, UPCN y ATE definieron la reapertura de las paritarias el 17 de marzo.

El 2024, Viedma cerró la paritaria con un bono de Navidad de 130.000 pesos y un aumento del 5% acumulativo al básico con los haberes de noviembre y 4% para diciembre.

Allen y Regina, con otros acuerdos

Esta semana el municipio de Allen —que gobierna Marcelo Román (LLA)— informó un nuevo aumento salarial para los trabajadores estatales para el primer trimestre del 2025. Se trata de un incremento acumulativo que se aplicará en dos tramos: un 7% en enero y un 10% adicional en marzo.

En Regina, el acuerdo llega hasta enero. El último mes del 2024 el intendente Luis Albrieu (Compromiso con Regina) cerró la paritaria del 2024 con un aumento del 3,72% no remunerativo en noviembre y 5% no remunerativo en diciembre. Mientras que para el primer mes de este año concretó un aumento equivalente al IPC más el 1% no remunerativo, es decir que suma un 3,2%.