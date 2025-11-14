Amenazaron al intendente de Plaza Huincul por diferencias con monotributistas

El recorrido para verificar el avance de la obra en la nueva plaza de Integración que encabezó el intendente Claudio Larraza junto a sus funcionarios, terminó con momentos de tensión porque un grupo de personas lo increpó y amenazó. Hubo una serie de empujones que no pasó a mayores, pero las personas están identificadas como monotributistas que cumplían servicios y demandan la continuidad de los trabajos.

El incidente ocurrió el jueves durante la mañana mientras el intendente Claudio Larraza junto con el secretario de Hacienda, Alejandro Cancio y otros funcionarios cuando recorrían los trabajos que ejecutan en el parque de Integración y que fue trasladado porque en el sitio que ocupaba se levanta la obra de Carrefour.

El gobernador Rolando Figueroa ya está al tanto de lo ocurrido al igual que el ministerio de Seguridad de la provincia.

Desde la comuna repudió «enérgicamente los hechos de extrema gravedad ocurridos» el jueves. Señalaron que «este tipo de manifestaciones de odio y violencia, en cualquiera de sus formas, son absolutamente inadmisibles y atentan contra la convivencia democrática».

Por otra parte, se indicó que el Ejecutivo se pone a disposición de la justicia para colaborar con el esclarecimiento de los hecho. Hasta hoy no se había radicado la denuncia en fiscalía.

Desde el gabinete municipal, se informó que se reafirmó el acompañamiento al jefe comunal y se destacó la «importancia que la comunidad de Plaza Huincul pueda seguir desarrollándose en un marco de respeto, diálogo y seguridad».

«Se continuará trabajando de manera firme y coordinada con las autoridades judiciales y provinciales para garantizar el esclarecimiento de los hechos», se mencionó en el comunicado oficial que emitió la comuna.

En principio, de acuerdo a lo que se pudo reconstruir, Larraza junto a los funcionarios llegó hasta el lugar donde se ejecutan los trabajos y apareció un grupo de personas que son monotributistas que prestan servicios de obras al municipio. Lo que demandaban era la continuidad de las tareas, que están relacionadas casi en su mayoría a las obras públicas como veredas y cordones cuneta.

Sin embargo, en algunos casos, ya están terminadas y como una tarea de reestructuración presupuestaria no se continuarán, al menos bajo la misma modalidad.